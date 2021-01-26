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В Москве более 78 тысяч человек подали заявки на ЕГЭ
В Москве более 78 тысяч человек подали заявки на ЕГЭ
Более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:08
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.Экзамены пройдут в два периода: основной и дополнительный. Из-за пандемии досрочный период решили не проводить."На данный момент заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 78 тысяч человек", - цитирует сайт первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.Уточняется, что подать заявление на участие в экзаменах можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мэра Москвы и указать в личном кабинете номер СНИЛС. Затем на странице услуги необходимо указать тип записи "Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ/ГВЭ)" и заполнить электронную форму, следуя подсказкам.
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социальный навигатор, сн_образование, москва, образование - общество, общество

В Москве более 78 тысяч человек подали заявки на ЕГЭ

09:08 26.01.2021 (обновлено: 09:14 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.
Экзамены пройдут в два периода: основной и дополнительный. Из-за пандемии досрочный период решили не проводить.
"На данный момент заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 78 тысяч человек", - цитирует сайт первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.
Уточняется, что подать заявление на участие в экзаменах можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мэра Москвы и указать в личном кабинете номер СНИЛС. Затем на странице услуги необходимо указать тип записи "Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ/ГВЭ)" и заполнить электронную форму, следуя подсказкам.
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