https://ria.ru/20210126/moskva-1594577655.html
В Москве более 78 тысяч человек подали заявки на ЕГЭ
В Москве более 78 тысяч человек подали заявки на ЕГЭ
Более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:08
2021-01-26T09:08
2021-01-26T09:14
социальный навигатор
сн_образование
москва
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_104a68132c5813886563c37e8750e6a7.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ в Москве в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.Экзамены пройдут в два периода: основной и дополнительный. Из-за пандемии досрочный период решили не проводить."На данный момент заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 78 тысяч человек", - цитирует сайт первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.Уточняется, что подать заявление на участие в экзаменах можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мэра Москвы и указать в личном кабинете номер СНИЛС. Затем на странице услуги необходимо указать тип записи "Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ/ГВЭ)" и заполнить электронную форму, следуя подсказкам.
https://ria.ru/20210125/putin-1594478295.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59be54562bee37aaa03cd2319b0cd7c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, москва, образование - общество, общество
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ в Москве
в этом году, сообщается на сайте мэра столицы.
Экзамены пройдут в два периода: основной и дополнительный. Из-за пандемии досрочный период решили не проводить.
"На данный момент заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 78 тысяч человек", - цитирует сайт первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.
Уточняется, что подать заявление на участие в экзаменах можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мэра Москвы и указать в личном кабинете номер СНИЛС. Затем на странице услуги необходимо указать тип записи "Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ/ГВЭ)" и заполнить электронную форму, следуя подсказкам.