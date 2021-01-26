https://ria.ru/20210126/moskva-1594576880.html
Власти Москвы рассказали о льготных займах для промышленных предприятий
Власти Москвы рассказали о льготных займах для промышленных предприятий
Промышленные предприятия столицы получили 1 миллиард рублей на льготные займы в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политике и... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:05
2021-01-26T09:05
2021-01-26T09:05
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Промышленные предприятия столицы получили 1 миллиард рублей на льготные займы в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2020 году предприятия получили девять займов на сумму один миллиард рублей, в 2019-м — на 752,8 миллиарда рублей. С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила два миллиарда рублей", - цитирует сайт мэра столицы слова Ефимова.Уточняется, что решение о выдаче займов принимает московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики. Фонд выдает займы от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от двух до четырех процентов годовых.На займы могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований фонда, а также компании, имеющие специальный статус, например, статус промышленного комплекса Москвы.
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владимир ефимов (политик), москва, экономика
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Промышленные предприятия столицы получили 1 миллиард рублей на льготные займы в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
"В 2020 году предприятия получили девять займов на сумму один миллиард рублей, в 2019-м — на 752,8 миллиарда рублей. С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила два миллиарда рублей", - цитирует сайт мэра столицы слова Ефимова.
Уточняется, что решение о выдаче займов принимает московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики. Фонд выдает займы от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от двух до четырех процентов годовых.
На займы могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований фонда, а также компании, имеющие специальный статус, например, статус промышленного комплекса Москвы.