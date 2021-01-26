https://ria.ru/20210126/moshenniki-1594631335.html

Мошенники начали вымогать у россиян деньги за якобы подорожавшую доставку

Мошенники начали вымогать у россиян деньги за якобы подорожавшую доставку

"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск рассылок фишинговых писем якобы от логистических компаний, в которых мошенники выманивают у жертв деньги, рассказала РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:09

2021-01-26T14:09

2021-01-26T14:09

лаборатория касперского

почта россии

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск рассылок фишинговых писем якобы от логистических компаний, в которых мошенники выманивают у жертв деньги, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик антивирусной компании Татьяна Щербакова.Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудники крупных российских компаний (в том числе в сферах IT, транспорта и медиа) получили мошенническую рассылку о задержке посылок от имени "Почты России" с подменного домена Mail.ru. Чтобы ускорить доставку посылок, жертвам предлагалось заплатить небольшие суммы, раскрыв данные своих банковских карт.В "Почте России" сообщили РИА Новости, что компании известно об этой рассылке, она сообщила о ней компетентным органам и уведомила "Лабораторию Касперского"."Известные сервисы по-прежнему остаются самой популярной приманкой в арсенале мошенников, а в условиях пандемии и увеличения доли онлайн-шоппинга службы доставки стали особенно актуальны", - добавила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского"."Как любой востребованный у людей сервис, мы иногда сталкиваемся с попытками фишинга. Конкретно об этой рассылке нам известно. Узнав об этом, мы установили источник фишинга и сообщили об инциденте компетентным органам, занимающимся обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак. Мы также поставили в известность "Лабораторию Касперского", которая также оперативно отреагировала на инцидент", - сказали в пресс-службе "Почты России".Там отметили, что "Почта России" действительно пользуется электронной почтой как одним из каналов взаимодействия с клиентом - информирует о новых сервисах, услугах, функционале и так далее. "Но "Почта" пишет письма исключительно с адресов @pochta.ru или @russianpost.ru", - заявили в компании.В "Лаборатории Касперского" призвали пользователей не терять бдительность: внимательно проверять адрес отправителя, если в письме просят сообщить личную информацию или перечислить деньги; не переходить по ссылкам из подозрительных писем; проверять всю информацию о доставке на официальном сайте сервиса; а также установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/moshennik-1594204160.html

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592187025.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, почта россии, общество