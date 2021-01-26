https://ria.ru/20210126/moderna-1594636738.html

ВОЗ дала предварительные рекомендации по вакцине Moderna от COVID-19

ВОЗ дала предварительные рекомендации по вакцине Moderna от COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:34

2021-01-26T14:34

2021-01-26T14:34

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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины Moderna от COVID-19, итоговое решение о включении mRNA-1273 в список разрешенных для использования при чрезвычайных ситуациях будет принято в конце февраля.Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) встретилась 21 января для обсуждения предварительных данных по третьей фазе испытаний вакцины mRNA-1273 компании Moderna. Препарат еще официально не включен в список лекарств, разрешенных ВОЗ для использования при чрезвычайных ситуациях.На основании имеющихся данных СКГЭ рекомендовала вводить людям две дозы mRNA-1273 (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом в 28 дней между дозами. В исключительных случаях максимальный интервал между дозами может быть увеличен до 42 дней, хотя доказательства эффективности вакцины в таком случае не очень убедительны. СКГЭ также не рекомендует уменьшать дозу наполовину.С учетом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. При этом вакцину не рекомендуется использовать во время беременности. Прививку возможно сделать, только если польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски для плода.СКГЭ признает, что в данный момент данных о безопасности вакцины для кормящих женщин нет, однако, учитывая механизм действия препарата, он вряд ли представляет риск для этой категории.Эксперты ВОЗ также дали ряд общих рекомендаций, которые касаются вакцинации. В частности, прививаться советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. По имеющимся данным, человек может повторно заразиться спустя полгода после первоначальной инфекции. Поэтому те, кто недавно переболел COVID-19, могут отложить вакцинацию примерно на полгода.Также эксперты ВОЗ считают, что в условиях недостатка вакцин нельзя делать приоритетным вакцинацию международных путешественников. В связи с этим, а также из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи инфекции, СКГЭ в настоящее время не рекомендует вакцинацию путешественников от COVID-19, за исключением случаев, когда они входят в группу риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/posledstviya-1594612181.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, в мире