Госдума поддержала проект о реестре с итогами проверок мигрантов на ВИЧ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ.
"Законопроект направлен на предотвращение завоза на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что целью законопроекта является недопущение постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, а также предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на эпидемиологически значимых объектах.
Законопроект предусматривается создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.
"Создание и эксплуатация информационной системы позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц", - говорится в пояснительной записке.
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