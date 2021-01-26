Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/migranty-1594633815.html
Госдума поддержала проект о реестре с итогами проверок мигрантов на ВИЧ
Госдума поддержала проект о реестре с итогами проверок мигрантов на ВИЧ
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:21
2021-01-26T14:21
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593673906_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_4bcb5a9e6fbae332c85c525616a0af56.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ.Отмечается, что целью законопроекта является недопущение постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, а также предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на эпидемиологически значимых объектах.Законопроект предусматривается создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.
https://rsport.ria.ru/20210126/sport-1594630300.html
https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593673906_182:305:2506:2048_1920x0_80_0_0_f9ffbad6f05d6f3a7f9e55c4762fa7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф

Госдума поддержала проект о реестре с итогами проверок мигрантов на ВИЧ

14:21 26.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ.

"Законопроект направлен на предотвращение завоза на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в пояснительной записке.

Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 14:01
Госдума приняла в I чтении проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт
Отмечается, что целью законопроекта является недопущение постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, а также предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на эпидемиологически значимых объектах.
Законопроект предусматривается создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.

"Создание и эксплуатация информационной системы позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц", - говорится в пояснительной записке.

Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 11:32Распространение коронавируса
Госдума приняла закон о биологической безопасности
 
РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния