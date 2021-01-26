https://ria.ru/20210126/migranty-1594633815.html

Госдума поддержала проект о реестре с итогами проверок мигрантов на ВИЧ

Госдума поддержала проект о реестре с итогами проверок мигрантов на ВИЧ

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:21

2021-01-26T14:21

2021-01-26T14:21

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается создание реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ.Отмечается, что целью законопроекта является недопущение постоянного нахождения на территории РФ трудовых мигрантов, а также предупреждение их допуска к осуществлению трудовой деятельности на эпидемиологически значимых объектах.Законопроект предусматривается создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.

https://rsport.ria.ru/20210126/sport-1594630300.html

https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф