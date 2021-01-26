https://ria.ru/20210126/merkel-1594656825.html

Меркель предостерегла страны от протекционизма и призвала укреплять ВТО

Меркель предостерегла страны от протекционизма и призвала укреплять ВТО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла страны мира от протекционистских мер на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса и заявила о намерении работать... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:09

2021-01-26T16:09

2021-01-26T16:09

всемирная торговая организация (вто)

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла страны мира от протекционистских мер на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса и заявила о намерении работать над укреплением ВТО.По ее словам, в противном случае есть риск вернуться в региональный протекционизм. "По моему мнению, этого необходимо избежать, если мы хотим поставить мир на путь (экономического) роста. Но это вопрос, который нужно честно, основательно обсуждать. Цепочки поставок должны быть сделаны безопасными, если мы хотим на них полагаться и в сложных ситуациях", - добавила канцлер.Она также отметила, что Германия выступает за "справедливую мировую торговлю" и поддерживает в этом контексте роль Всемирной торговой организации. "В последние годы тут был простой, мы должны его преодолеть", - заявила Меркель.Канцлер подчеркнула, что считает ВТО "ядром основанной на правилах торговли". "Поэтому Германия будет после пандемии выступать за усиление ВТО", - заявила она.

https://ria.ru/20201207/evrosoyuz-1588062810.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирная торговая организация (вто), ангела меркель, германия, в мире