https://ria.ru/20210126/matrix-1594626782.html

Названы фильмы с самой уродливой графикой

Названы фильмы с самой уродливой графикой

Обозреватели британской газеты The Independent составили список кинофильмов с худшей компьютерной графикой и спецэффектами. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:23

2021-01-26T15:23

2021-01-26T15:23

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Обозреватели британской газеты The Independent составили список кинофильмов с худшей компьютерной графикой и спецэффектами.Из блокбастеров в него попали "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Матрица: Перезагрузка" (2003), а также второй и четвертый эпизоды "Звездных войн".Так, например, "Матрица" попала в список из-за сцены драки между Нео и сотнями агентов Смитов, "Звездные войны: Атака клонов" — из-за эпизода, в котором Энакин Скайуокер скачет верхом на Джа-Джа Бинксе по планете Набу около границы Внешнего Кольца, а первый фильм поттерианы — из-за неправдоподобного тролля, которого "даже малые дети не испугались бы". Также в антирейтинге оказались "Мумия возвращается" (2001), "Лига справедливости" (2017), "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009), "Полярный экспресс" (2004), "Фантастическая четверка" (2005), "Кинг Конг" (2005), "Газонокосильщик" (1992), мюзикл "Кошки" и ремейк 2019 года диснеевского мультфильма "Алладин".

https://ria.ru/20210114/serialy--1592899712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , голливуд, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер