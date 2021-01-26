https://ria.ru/20210126/matrix-1594626782.html
Названы фильмы с самой уродливой графикой
Названы фильмы с самой уродливой графикой
Обозреватели британской газеты The Independent составили список кинофильмов с худшей компьютерной графикой и спецэффектами. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:23
2021-01-26T15:23
2021-01-26T15:23
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культура
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гарри поттер
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Обозреватели британской газеты The Independent составили список кинофильмов с худшей компьютерной графикой и спецэффектами.Из блокбастеров в него попали "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Матрица: Перезагрузка" (2003), а также второй и четвертый эпизоды "Звездных войн".Так, например, "Матрица" попала в список из-за сцены драки между Нео и сотнями агентов Смитов, "Звездные войны: Атака клонов" — из-за эпизода, в котором Энакин Скайуокер скачет верхом на Джа-Джа Бинксе по планете Набу около границы Внешнего Кольца, а первый фильм поттерианы — из-за неправдоподобного тролля, которого "даже малые дети не испугались бы". Также в антирейтинге оказались "Мумия возвращается" (2001), "Лига справедливости" (2017), "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009), "Полярный экспресс" (2004), "Фантастическая четверка" (2005), "Кинг Конг" (2005), "Газонокосильщик" (1992), мюзикл "Кошки" и ремейк 2019 года диснеевского мультфильма "Алладин".
https://ria.ru/20210114/serialy--1592899712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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что посмотреть , голливуд, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости
. Обозреватели британской газеты The Independent составили
список кинофильмов с худшей компьютерной графикой и спецэффектами.
Из блокбастеров в него попали "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Матрица: Перезагрузка" (2003), а также второй и четвертый эпизоды "Звездных войн".
Так, например, "Матрица" попала в список из-за сцены драки между Нео и сотнями агентов Смитов, "Звездные войны: Атака клонов" — из-за эпизода, в котором Энакин Скайуокер скачет верхом на Джа-Джа Бинксе по планете Набу около границы Внешнего Кольца, а первый фильм поттерианы — из-за неправдоподобного тролля, которого "даже малые дети не испугались бы".
Также в антирейтинге оказались "Мумия возвращается" (2001), "Лига справедливости" (2017), "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009), "Полярный экспресс" (2004), "Фантастическая четверка" (2005), "Кинг Конг" (2005), "Газонокосильщик" (1992), мюзикл "Кошки" и ремейк 2019 года диснеевского мультфильма "Алладин".