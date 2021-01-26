Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210126/matreshka-1594587949.html
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрёшек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.
2021-01-26T14:00
2021-01-26T14:00
истории.doc
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587699_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_018671faeb16666c0dacd5e2f2b0ee82.jpg
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.
audio/mpeg
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.
audio/mpeg
Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложность отбить даже себестоимость товара.Как изготавливают полхмайданскую матрёшку и какая судьба её ждёт, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода: Артём Буфтяк и Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587699_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_542bf5f22656ca56953caa5ce4a584b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

14:00 26.01.2021
 
Истории.doc
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрёшек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.
Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложность отбить даже себестоимость товара.
Как изготавливают полхмайданскую матрёшку и какая судьба её ждёт, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голоса эпизода: Артём Буфтяк и Наталья Шашина
Монтаж: Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Истории.docПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния