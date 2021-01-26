https://ria.ru/20210126/matreshka-1594587949.html
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрёшек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.
2021-01-26T14:00
2021-01-26T14:00
2021-01-26T14:00
истории.doc
подкаст
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Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.
audio/mpeg
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.
audio/mpeg
Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложность отбить даже себестоимость товара.Как изготавливают полхмайданскую матрёшку и какая судьба её ждёт, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода: Артём Буфтяк и Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения
В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрёшек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать. В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции — просто вопрос времени.