https://ria.ru/20210126/maski-1594687196.html

В Минздраве пояснили, когда женщина должна носить маску во время родов

В Минздраве пояснили, когда женщина должна носить маску во время родов

Рекомендация носить маски роженицам относится только к женщинам с COVID-19, и в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально, заявила главный... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:45

2021-01-26T18:45

2021-01-26T18:45

распространение коронавируса

лейла адамян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Рекомендация носить маски роженицам относится только к женщинам с COVID-19, и в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально, заявила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян.Ранее ряд СМИ сообщил, что Минздрав из-за коронавируса обязал женщин рожать в масках.Она пояснила, что в период потуг, когда происходит максимальная физическая активность, маску можно на время снять, но сразу после рождения ребенка ее нужно снова надеть."В каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально с учетом возможных противопоказаний, связанных со здоровьем пациентки, но важно отметить, что ношение масок, прежде всего, защищает роженицу, новорожденного и персонал", - уточнила Адамян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/beremennost-1594405262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество