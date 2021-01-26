В Минздраве пояснили, когда женщина должна носить маску во время родов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Рекомендация носить маски роженицам относится только к женщинам с COVID-19, и в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально, заявила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Минздрав из-за коронавируса обязал женщин рожать в масках.
"Рекомендации о ношении масок роженицами относятся к роженицам с новой коронавирусной инфекцией. Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному. Такое требование коррелирует с правилами, установленными во многих западных странах, и не представляет угрозы ни для пациентки, ни для новорожденного", - сказала Адамян журналистам.
Она пояснила, что в период потуг, когда происходит максимальная физическая активность, маску можно на время снять, но сразу после рождения ребенка ее нужно снова надеть.
"В каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально с учетом возможных противопоказаний, связанных со здоровьем пациентки, но важно отметить, что ношение масок, прежде всего, защищает роженицу, новорожденного и персонал", - уточнила Адамян.
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