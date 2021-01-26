https://ria.ru/20210126/malysheva-1594569257.html

Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины

Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T04:20

2021-01-26T04:20

2021-01-26T04:20

владимир гущин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da382ef90d838b118ea2d2fe3cc0c292.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.Медик озвучила факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки от COVID-19. Среди них:Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин уточнил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гущин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество