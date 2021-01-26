https://ria.ru/20210126/malysheva-1594569257.html
Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T04:20
2021-01-26T04:20
2021-01-26T04:20
владимир гущин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.Медик озвучила факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки от COVID-19. Среди них:Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин уточнил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html
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владимир гущин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество