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Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T04:20
2021-01-26T04:20
владимир гущин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
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общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.Медик озвучила факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки от COVID-19. Среди них:Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин уточнил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир гущин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество

Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины

04:20 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в эфире "Первого канала" группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

"(Этим группам риска. — Прим. ред.) надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у вас в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации", — отметила Малышева.

Медик озвучила факторы, наличие которых у человека говорят о необходимости прививки от COVID-19. Среди них:
  • Возраст старше 65 лет;
  • Ожирение;
  • Хронические болезни почек;
  • Заболевание легких;
  • Онкологические заболевания (не в острой фазе);
  • Сердечно-сосудистые заболевания.
Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин уточнил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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