https://ria.ru/20210126/makron-1594682656.html

Макрон рассказал, какой видит экономику завтрашнего дня

Макрон рассказал, какой видит экономику завтрашнего дня

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на онлайн-сессии Всемирного экономического форума в Давосе, рассказал о том, какой видит экономику завтрашнего дня, РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:23

2021-01-26T18:23

2021-01-26T18:23

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на онлайн-сессии Всемирного экономического форума в Давосе, рассказал о том, какой видит экономику завтрашнего дня, и об уроках, которые необходимо вынести из пандемии коронавируса.По его мнению, первый урок, который нужно вынести из санитарного кризиса, заключается в том, что экономику невозможно представить без человека. "Это может показаться банальностью. Но в наших странах мы сделали что-то, что раньше казалось немыслимым, то есть оставили всю экономическую активность для защиты человеческих жизней", - отметил Макрон.Кроме того, пандемия COVID-19 напомнила об уязвимости наших обществ, продолжил президент Франции. "По моему мнению, мы не сможем ничего построить в мире после COVID-19, если не вынесем уроков из этих двух принципиальных моментов. Экономика вновь стала моральной наукой, и ничего не может быть превыше человеческих ценностей. И наши общества уязвимы перед пандемиями, климатическими событиями и другими", - считает он.

https://ria.ru/20210126/merkel-1594656825.html

https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html

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эммануэль макрон, франция, в мире