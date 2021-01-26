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В Африке лев решил присоединиться к пикнику туристов
В Африке лев решил присоединиться к пикнику туристов
В Национальном парке Крюгера в Южной Африке лев очень удивил туристов, присоединившись к их пикнику, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T00:39
2021-01-26T00:39
2021-01-26T00:39
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Национальном парке Крюгера в Южной Африке лев очень удивил туристов, присоединившись к их пикнику, сообщает Daily Mail.Участники сафари надеялись подобраться поближе к каким-нибудь крупным африканским животным, но не ожидали, что большой хищник придет на их вечеринку с коктейлями. Персонал готовил стол, когда появился лев, вероятно, привлеченный ароматом вяленой говядины. Путешественники ретировались к машинам, чтобы наблюдать за ним с безопасного расстояния.Царь зверей в конце концов ушел обратно в кусты, так и не полакомившись. Но гид Крис Тейлор успел сделать снимки уникального момента.Он сказал, что его гостям, приехавшим из Великобритании, очень повезло увидеть такое редкое зрелище. "Мы все сидели и смотрели, как он медленно приближается. Он позировал несколько секунд и ушел", — рассказал Крис. Фотографию льва за столом можно увидеть здесь.
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дикие животные, туристы, животные, туризм, новости - туризм, великобритания, африка
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
В Национальном парке Крюгера в Южной Африке лев очень удивил туристов, присоединившись к их пикнику, сообщает
Daily Mail.
Участники сафари надеялись подобраться поближе к каким-нибудь крупным африканским животным, но не ожидали, что большой хищник придет на их вечеринку с коктейлями. Персонал готовил стол, когда появился лев, вероятно, привлеченный ароматом вяленой говядины. Путешественники ретировались к машинам, чтобы наблюдать за ним с безопасного расстояния.
Царь зверей в конце концов ушел обратно в кусты, так и не полакомившись. Но гид Крис Тейлор успел сделать снимки уникального момента.
Он сказал, что его гостям, приехавшим из Великобритании, очень повезло увидеть такое редкое зрелище. "Мы все сидели и смотрели, как он медленно приближается. Он позировал несколько секунд и ушел", — рассказал Крис.
Фотографию льва за столом можно увидеть здесь
.