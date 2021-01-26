https://ria.ru/20210126/lev-1594486860.html

В Африке лев решил присоединиться к пикнику туристов

В Африке лев решил присоединиться к пикнику туристов

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке лев очень удивил туристов, присоединившись к их пикнику, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T00:39

2021-01-26T00:39

2021-01-26T00:39

дикие животные

туристы

животные

туризм

туризм

новости - туризм

великобритания

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155279/16/1552791659_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d43975aa36d43f5ae3df0606ccce267b.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Национальном парке Крюгера в Южной Африке лев очень удивил туристов, присоединившись к их пикнику, сообщает Daily Mail.Участники сафари надеялись подобраться поближе к каким-нибудь крупным африканским животным, но не ожидали, что большой хищник придет на их вечеринку с коктейлями. Персонал готовил стол, когда появился лев, вероятно, привлеченный ароматом вяленой говядины. Путешественники ретировались к машинам, чтобы наблюдать за ним с безопасного расстояния.Царь зверей в конце концов ушел обратно в кусты, так и не полакомившись. Но гид Крис Тейлор успел сделать снимки уникального момента.Он сказал, что его гостям, приехавшим из Великобритании, очень повезло увидеть такое редкое зрелище. "Мы все сидели и смотрели, как он медленно приближается. Он позировал несколько секунд и ушел", — рассказал Крис. Фотографию льва за столом можно увидеть здесь.

https://ria.ru/20201218/yuar-1589768007.html

великобритания

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туристы, животные, туризм, новости - туризм, великобритания, африка