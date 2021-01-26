https://ria.ru/20210126/led-1594580921.html

В Салехарде подъезд жилого дома покрылся льдом изнутри

В Салехарде подъезд жилого дома покрылся льдом изнутри

Подъезд жилого дома в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, покрылся льдом изнутри, коммунальщикам поручено решить проблему,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:37

2021-01-26T09:37

2021-01-26T16:35

алексей титовский

владимир маяковский

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

салехард

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв - РИА Новости. Подъезд жилого дома в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, покрылся льдом изнутри, коммунальщикам поручено решить проблему, сообщил глава города Алексей Титовский.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, опубликованная одним из жильцов деревянного многоквартирного дома по улице Маяковского. На кадрах демонстрируется подъезд дома, полностью покрытый льдом и снегом.Глава муниципалитета утром во вторник сообщил, что выехал по указанному адресу.По его словам, в подъезде проходит труба отопления, которую необходимо проверить на предмет протечки и при обнаружении оперативно устранить. Также местами требуется восстановить утеплитель, кроме того, в подъезде отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом. Титовский добавил, что в мэрии будут держать ситуацию на контроле.В администрации города, комментируя видеозапись в соцсетях, отметили, что управляющая компания в случае необходимости проведет ремонтные работы в здании.Согласно информации, на сайте Росгидромета, во вторник в Салехарде температура воздуха составляет -24 градуса, однако к ночи похолодает до -38 градусов, днем в среду ожидается -34. Такой температурный режим будет держаться до конца недели.

https://ria.ru/20210121/morozy-1593886593.html

салехард

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алексей титовский, владимир маяковский, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), салехард, происшествия