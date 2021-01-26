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В Салехарде подъезд жилого дома покрылся льдом изнутри
В Салехарде подъезд жилого дома покрылся льдом изнутри
Подъезд жилого дома в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, покрылся льдом изнутри, коммунальщикам поручено решить проблему,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:37
2021-01-26T16:35
алексей титовский
владимир маяковский
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
салехард
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв - РИА Новости. Подъезд жилого дома в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, покрылся льдом изнутри, коммунальщикам поручено решить проблему, сообщил глава города Алексей Титовский.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, опубликованная одним из жильцов деревянного многоквартирного дома по улице Маяковского. На кадрах демонстрируется подъезд дома, полностью покрытый льдом и снегом.Глава муниципалитета утром во вторник сообщил, что выехал по указанному адресу.По его словам, в подъезде проходит труба отопления, которую необходимо проверить на предмет протечки и при обнаружении оперативно устранить. Также местами требуется восстановить утеплитель, кроме того, в подъезде отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом. Титовский добавил, что в мэрии будут держать ситуацию на контроле.В администрации города, комментируя видеозапись в соцсетях, отметили, что управляющая компания в случае необходимости проведет ремонтные работы в здании.Согласно информации, на сайте Росгидромета, во вторник в Салехарде температура воздуха составляет -24 градуса, однако к ночи похолодает до -38 градусов, днем в среду ожидается -34. Такой температурный режим будет держаться до конца недели.
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алексей титовский, владимир маяковский, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), салехард, происшествия

В Салехарде подъезд жилого дома покрылся льдом изнутри

09:37 26.01.2021 (обновлено: 16:35 26.01.2021)
 
© Фото : Инстаграм-аккаунт @titovsky_alПокрывшийся льдом подъезд дома в Салехарде по адресу ул. Маяковского, 58
Покрывшийся льдом подъезд дома в Салехарде по адресу ул. Маяковского, 58 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Инстаграм-аккаунт @titovsky_al
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв - РИА Новости. Подъезд жилого дома в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, покрылся льдом изнутри, коммунальщикам поручено решить проблему, сообщил глава города Алексей Титовский.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, опубликованная одним из жильцов деревянного многоквартирного дома по улице Маяковского. На кадрах демонстрируется подъезд дома, полностью покрытый льдом и снегом.
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Глава муниципалитета утром во вторник сообщил, что выехал по указанному адресу.

"Поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование... Управляющая компания установит ее и уберет наледь", - написал Титовский на своей странице в Instagram.

По его словам, в подъезде проходит труба отопления, которую необходимо проверить на предмет протечки и при обнаружении оперативно устранить. Также местами требуется восстановить утеплитель, кроме того, в подъезде отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом. Титовский добавил, что в мэрии будут держать ситуацию на контроле.
В администрации города, комментируя видеозапись в соцсетях, отметили, что управляющая компания в случае необходимости проведет ремонтные работы в здании.
Согласно информации, на сайте Росгидромета, во вторник в Салехарде температура воздуха составляет -24 градуса, однако к ночи похолодает до -38 градусов, днем в среду ожидается -34. Такой температурный режим будет держаться до конца недели.
 
Алексей ТитовскийВладимир МаяковскийФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)СалехардПроисшествия
 
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