https://ria.ru/20210126/lebedi-1594699490.html

Глава РФПИ ожидает появления новых "черных лебедей" после COVID-19

Глава РФПИ ожидает появления новых "черных лебедей" после COVID-19

Стаи так называемых "черных лебедей" в последний год очень активно кружили над человечеством, потребуется большая экономическая устойчивость как на глобальном,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T20:05

2021-01-26T20:05

2021-01-26T20:05

вакцина "спутник v"

нассим талеб

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стаи так называемых "черных лебедей" в последний год очень активно кружили над человечеством, потребуется большая экономическая устойчивость как на глобальном, там и на региональном уровне, чтобы успешно бороться с новыми вызовами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума, которая в этом году происходила онлайн из-за пандемии.Использовав известную метафору из книги философа Нассима Талеба, посвященной важным событиям, которые происходят неожиданно, Дмитриев отметил, что стоит ждать появления новых "черных лебедей".Дмитриев связал это с сингулярностью, вызванной резкими разногласиями в политике, ограничениями для международного сотрудничества и ментальными изменениями, которые стимулирует развитие технологий."Одновременно происходит множество сингулярных событий, которые ускоряют появление "черных лебедей". Я думаю, что вопрос нашей готовность к ним является ключевым", - отметил Дмитриев.Опыт борьбы с COVID-19В ходе выступления на сессии "Переоценка корпоративных рисков и большая экономическая устойчивость в постковидном мире" он рассказал об основных выводах, сделанных во время кризиса, и поделился опытом борьбы фонда с пандемией COVID-19 через поддержку вакцины "Спутник V"."С самого начала мы сфокусировались на необходимости осмыслить проблему устойчивости, с которой мы столкнулись на раннем этапе. Уже в начале января (2020 года) мы поняли, что COVID-19 - это очень серьезно, и по-настоящему сфокусировались на этом вопросе", - заявил Дмитриев.Своевременное осознание проблемы позволило РФПИ сконцентрироваться на тех сферах, где участие фонда могло стать максимальное эффективным, а именно на финансировании быстрых тестов, противоковидного лекарства и вакцины, которые являются "тремя ключевыми элементами нашего участия в борьбе с COVID", сказал Дмитриев.Это стало возможным благодаря выбору правильных партнеров среди ведущих инвесторов и фармакологических компаний, которые помогли определить лучшие объекты для финансирования, подчеркнул Дмитриев.Еще одним важным выводом стала необходимость сфокусироваться на социальной ответственности, что является актуальным и для частных, и для государственных компаний, добавил Дмитриев.Вопрос коммуникацииС самого начала "Спутник V" столкнулся с непониманием и атаками со стороны СМИ, что делает разработку четкой коммуникационной стратегии крайне важной. Необходимость оставаться устойчивыми к подобным атакам является одним из ключевых выводов по итогам пандемии, подчеркнул глава РФПИ."В мире, в котором время удержания внимания стремится к нулю, в мире с постоянно сменяющими друг друга циклами и людьми, зачастую неспособными разглядеть суть событий и сконцентрироваться на базовых вещах, очень важно выстраивать стратегию прямой коммуникации", - добавил он.Опыт пандемии также показал, как важно предвидеть появление новых "черных лебедей" и противостоять им вместе. По словам Дмитриева, такими новыми "черными лебедями" могут стать ускорение глобальной инфляции, еще одна пандемия, проблемы окружающей среды, а также терроризм."Самыми большими барьерами на пути формирования глобальной устойчивости к шокам, в том числе и для глобальных корпораций, являются разобщенность и политическая предвзятость. Необходимо преодолеть эти барьеры при помощи конкретной работы разных стран над тем, что нас сближает", - сказал Дмитриев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210102/futurolog-1591800408.html

https://ria.ru/20210111/gitler-1592484542.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", нассим талеб, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, в мире