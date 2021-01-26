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Глава РФПИ ожидает появления новых "черных лебедей" после COVID-19
Глава РФПИ ожидает появления новых "черных лебедей" после COVID-19
Стаи так называемых "черных лебедей" в последний год очень активно кружили над человечеством, потребуется большая экономическая устойчивость как на глобальном,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T20:05
2021-01-26T20:05
вакцина "спутник v"
нассим талеб
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стаи так называемых "черных лебедей" в последний год очень активно кружили над человечеством, потребуется большая экономическая устойчивость как на глобальном, там и на региональном уровне, чтобы успешно бороться с новыми вызовами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума, которая в этом году происходила онлайн из-за пандемии.Использовав известную метафору из книги философа Нассима Талеба, посвященной важным событиям, которые происходят неожиданно, Дмитриев отметил, что стоит ждать появления новых "черных лебедей".Дмитриев связал это с сингулярностью, вызванной резкими разногласиями в политике, ограничениями для международного сотрудничества и ментальными изменениями, которые стимулирует развитие технологий."Одновременно происходит множество сингулярных событий, которые ускоряют появление "черных лебедей". Я думаю, что вопрос нашей готовность к ним является ключевым", - отметил Дмитриев.Опыт борьбы с COVID-19В ходе выступления на сессии "Переоценка корпоративных рисков и большая экономическая устойчивость в постковидном мире" он рассказал об основных выводах, сделанных во время кризиса, и поделился опытом борьбы фонда с пандемией COVID-19 через поддержку вакцины "Спутник V"."С самого начала мы сфокусировались на необходимости осмыслить проблему устойчивости, с которой мы столкнулись на раннем этапе. Уже в начале января (2020 года) мы поняли, что COVID-19 - это очень серьезно, и по-настоящему сфокусировались на этом вопросе", - заявил Дмитриев.Своевременное осознание проблемы позволило РФПИ сконцентрироваться на тех сферах, где участие фонда могло стать максимальное эффективным, а именно на финансировании быстрых тестов, противоковидного лекарства и вакцины, которые являются "тремя ключевыми элементами нашего участия в борьбе с COVID", сказал Дмитриев.Это стало возможным благодаря выбору правильных партнеров среди ведущих инвесторов и фармакологических компаний, которые помогли определить лучшие объекты для финансирования, подчеркнул Дмитриев.Еще одним важным выводом стала необходимость сфокусироваться на социальной ответственности, что является актуальным и для частных, и для государственных компаний, добавил Дмитриев.Вопрос коммуникацииС самого начала "Спутник V" столкнулся с непониманием и атаками со стороны СМИ, что делает разработку четкой коммуникационной стратегии крайне важной. Необходимость оставаться устойчивыми к подобным атакам является одним из ключевых выводов по итогам пандемии, подчеркнул глава РФПИ."В мире, в котором время удержания внимания стремится к нулю, в мире с постоянно сменяющими друг друга циклами и людьми, зачастую неспособными разглядеть суть событий и сконцентрироваться на базовых вещах, очень важно выстраивать стратегию прямой коммуникации", - добавил он.Опыт пандемии также показал, как важно предвидеть появление новых "черных лебедей" и противостоять им вместе. По словам Дмитриева, такими новыми "черными лебедями" могут стать ускорение глобальной инфляции, еще одна пандемия, проблемы окружающей среды, а также терроризм."Самыми большими барьерами на пути формирования глобальной устойчивости к шокам, в том числе и для глобальных корпораций, являются разобщенность и политическая предвзятость. Необходимо преодолеть эти барьеры при помощи конкретной работы разных стран над тем, что нас сближает", - сказал Дмитриев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", нассим талеб, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, в мире

Глава РФПИ ожидает появления новых "черных лебедей" после COVID-19

20:05 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме "Арктика – территория диалога". День второй
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме Арктика – территория диалога. День второй - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стаи так называемых "черных лебедей" в последний год очень активно кружили над человечеством, потребуется большая экономическая устойчивость как на глобальном, там и на региональном уровне, чтобы успешно бороться с новыми вызовами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума, которая в этом году происходила онлайн из-за пандемии.
Использовав известную метафору из книги философа Нассима Талеба, посвященной важным событиям, которые происходят неожиданно, Дмитриев отметил, что стоит ждать появления новых "черных лебедей".
"Книга Нассима Талеба "Черный лебедь" произвела на меня определенное впечатление, но я даже не мог представить, что на нас обрушится целая стая "черных лебедей", я бы даже сказал, рой. Они кружились над миром последние 12 месяцев, и мы ожидаем появления новых "черных лебедей", - сказал Дмитриев.
Дмитриев связал это с сингулярностью, вызванной резкими разногласиями в политике, ограничениями для международного сотрудничества и ментальными изменениями, которые стимулирует развитие технологий.
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"Одновременно происходит множество сингулярных событий, которые ускоряют появление "черных лебедей". Я думаю, что вопрос нашей готовность к ним является ключевым", - отметил Дмитриев.

Опыт борьбы с COVID-19

В ходе выступления на сессии "Переоценка корпоративных рисков и большая экономическая устойчивость в постковидном мире" он рассказал об основных выводах, сделанных во время кризиса, и поделился опытом борьбы фонда с пандемией COVID-19 через поддержку вакцины "Спутник V".
"С самого начала мы сфокусировались на необходимости осмыслить проблему устойчивости, с которой мы столкнулись на раннем этапе. Уже в начале января (2020 года) мы поняли, что COVID-19 - это очень серьезно, и по-настоящему сфокусировались на этом вопросе", - заявил Дмитриев.
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Своевременное осознание проблемы позволило РФПИ сконцентрироваться на тех сферах, где участие фонда могло стать максимальное эффективным, а именно на финансировании быстрых тестов, противоковидного лекарства и вакцины, которые являются "тремя ключевыми элементами нашего участия в борьбе с COVID", сказал Дмитриев.
Это стало возможным благодаря выбору правильных партнеров среди ведущих инвесторов и фармакологических компаний, которые помогли определить лучшие объекты для финансирования, подчеркнул Дмитриев.
Еще одним важным выводом стала необходимость сфокусироваться на социальной ответственности, что является актуальным и для частных, и для государственных компаний, добавил Дмитриев.

Вопрос коммуникации

С самого начала "Спутник V" столкнулся с непониманием и атаками со стороны СМИ, что делает разработку четкой коммуникационной стратегии крайне важной. Необходимость оставаться устойчивыми к подобным атакам является одним из ключевых выводов по итогам пандемии, подчеркнул глава РФПИ.
"В мире, в котором время удержания внимания стремится к нулю, в мире с постоянно сменяющими друг друга циклами и людьми, зачастую неспособными разглядеть суть событий и сконцентрироваться на базовых вещах, очень важно выстраивать стратегию прямой коммуникации", - добавил он.
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Опыт пандемии также показал, как важно предвидеть появление новых "черных лебедей" и противостоять им вместе. По словам Дмитриева, такими новыми "черными лебедями" могут стать ускорение глобальной инфляции, еще одна пандемия, проблемы окружающей среды, а также терроризм.
"Самыми большими барьерами на пути формирования глобальной устойчивости к шокам, в том числе и для глобальных корпораций, являются разобщенность и политическая предвзятость. Необходимо преодолеть эти барьеры при помощи конкретной работы разных стран над тем, что нас сближает", - сказал Дмитриев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Вакцина "Спутник V"Нассим ТалебКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВ мире
 
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