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Комиссар СЕ отслеживает ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии
Комиссар СЕ отслеживает ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отслеживает ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии, заявила во вторник советник офиса комиссара РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:26
2021-01-26T22:26
дунья миятович
евросоюз
маргарита симоньян
москва
латвия
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отслеживает ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии, заявила во вторник советник офиса комиссара Жеральдин Маттиоли-Зелтнер.Добавляется, что Миятович также приняла во внимание информацию о начале судебного разбирательства в отношении нескольких латвийских журналистов. "Эта информация будет учитываться комиссаром при отслеживании ситуации со свободой слова в Латвии", - отмечается в ответе.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210124/latviya-1594205181.html
https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html
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дунья миятович, евросоюз, маргарита симоньян, москва, латвия, в мире

Комиссар СЕ отслеживает ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии

22:26 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве
Мария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович отслеживает ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии, заявила во вторник советник офиса комиссара Жеральдин Маттиоли-Зелтнер.

"Комиссар в курсе санкций, введенных Латвией против некоторых российских средств массовой информации, работающих в стране, в связи введенными ранее санкциями ЕС в отношении Дмитрия Киселева. Комиссар отслеживает эффект этих санкций", - говорится в ответе офиса комиссара на обращение члена союза журналистов Латвии Аллы Березовской, которое есть в распоряжении РИА Новости.

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Добавляется, что Миятович также приняла во внимание информацию о начале судебного разбирательства в отношении нескольких латвийских журналистов. "Эта информация будет учитываться комиссаром при отслеживании ситуации со свободой слова в Латвии", - отмечается в ответе.
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
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Журналист рассказала о травле работников российских СМИ в Латвии
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
Дунья МиятовичЕвросоюзМаргарита СимоньянМоскваЛатвияВ мире
 
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