https://ria.ru/20210126/krym-1594565278.html

В Крыму рассказали, что хотят показать комиссару СЕ по правам человека

В Крыму рассказали, что хотят показать комиссару СЕ по правам человека

Крым открыт для приезда комиссара Совета Европы по правам человека, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T01:05

2021-01-26T01:05

2021-01-26T06:03

мария пейчинович-бурич

ефим фикс

дунья миятович

совет европы

симферополь

республика крым

севастополь

краснодарский край

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Крым открыт для приезда комиссара Совета Европы по правам человека, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.По его словам, представители полуострова хотели бы показать Северо-Крымский канал, перекрытый из-за решения Украины.Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составить свой доклад.По его мнению, визит миссии Совета Европы позволит раз и навсегда положить конец всем инсинуациям о якобы имеющих нарушениях прав человека в Крыму."Мы бы показали комиссару Совета Европы по правам человека пустующий Северо-Крымский канал и рассказали, как его перекрыла Украина. Показали построенный энергомост из Краснодарского края и рассказали, как Украина в свое время взорвала опоры на своей территории и оставила полуостров без электричества. Мы показали бы новые детские сады, школы, дороги, Крымский мост. Пусть тогда в Совете Европы сделают выводы, кто действительно нарушает права человека", - сказал первый вице-спикер.По его словам, миссия СЕ также смогла бы убедиться в межнациональном мире и согласии, которые царят на полуострове."Мы покажем Соборную мечеть, которая строится, новую современную республиканскую больницу и многое другое. Если комиссара Совета Европы по правам человека хочет приехать, пусть приезжает с открытой душой, объективно посмотрит, как живет и развивается Крым, какие здесь созданы комфортные условия для жизни", - сказал вице-спикер.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210124/energosistema-1594364783.html

https://ria.ru/20210123/osada-1594299744.html

симферополь

республика крым

севастополь

краснодарский край

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария пейчинович-бурич, ефим фикс, дунья миятович, совет европы, симферополь, республика крым, севастополь, краснодарский край, оон, украина