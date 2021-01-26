В Крыму рассказали, что хотят показать комиссару СЕ по правам человека
01:05 26.01.2021 (обновлено: 06:03 26.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Крым открыт для приезда комиссара Совета Европы по правам человека, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
По его словам, представители полуострова хотели бы показать Северо-Крымский канал, перекрытый из-за решения Украины.
Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составить свой доклад.
"Этот вопрос даже не обсуждается. Мы всегда говорили и повторяем, что Крым всегда отрыт для тех, кто с открытой душой хочет приехать посмотреть, как живут крымчане, как развивается регион и какие глобальные изменения происходят здесь", - сказал РИА Новости Фикс.
По его мнению, визит миссии Совета Европы позволит раз и навсегда положить конец всем инсинуациям о якобы имеющих нарушениях прав человека в Крыму.
"Мы бы показали комиссару Совета Европы по правам человека пустующий Северо-Крымский канал и рассказали, как его перекрыла Украина. Показали построенный энергомост из Краснодарского края и рассказали, как Украина в свое время взорвала опоры на своей территории и оставила полуостров без электричества. Мы показали бы новые детские сады, школы, дороги, Крымский мост. Пусть тогда в Совете Европы сделают выводы, кто действительно нарушает права человека", - сказал первый вице-спикер.
По его словам, миссия СЕ также смогла бы убедиться в межнациональном мире и согласии, которые царят на полуострове.
"Мы покажем Соборную мечеть, которая строится, новую современную республиканскую больницу и многое другое. Если комиссара Совета Европы по правам человека хочет приехать, пусть приезжает с открытой душой, объективно посмотрит, как живет и развивается Крым, какие здесь созданы комфортные условия для жизни", - сказал вице-спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".