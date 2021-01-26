Родственники погибших в Ухане пообещали раскрыть "правду о коронавирусе"
17:56 26.01.2021 (обновлено: 18:00 26.01.2021)
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Родственники жертв COVID-19 из Китая намерены встретиться с представителями Всемирной организации здравоохранения, чтобы раскрыть "правду о коронавирусе", которую, по их словам, якобы умалчивает китайское правительство, пишет Associated Press.
"Мы постоянно ищем правду. <…> Мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления", — сказал один из жителей Китая, чей отец погиб в феврале 2020 года.
Мужчина также добавил, что не хотел бы, чтобы ВОЗ стала "инструментом распространения лжи".
Как сообщает агентство, другие родственники жертв коронавирусной инфекции признались в якобы оказанном на них давлении.
Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января. Специалисты планируют провести совместные с китайскими учеными исследования о возникновении нового коронавируса.
В ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом эксперты уже посещали Китай с целью подготовки основной миссии. Результатом поездки стала разработка специалистами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной научной группы".
Еще в апреле прошлого года официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.