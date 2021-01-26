https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594675895.html

Родственники погибших в Ухане пообещали раскрыть "правду о коронавирусе"

Родственники погибших в Ухане пообещали раскрыть "правду о коронавирусе"

Родственники жертв COVID-19 из Китая намерены встретиться с представителями Всемирной организации здравоохранения, чтобы раскрыть "правду о коронавирусе",... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:56

2021-01-26T17:56

2021-01-26T18:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

китай

ухань

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591957665_0:35:3060:1756_1920x0_80_0_0_469400153e70ddb576d558149e98b97b.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Родственники жертв COVID-19 из Китая намерены встретиться с представителями Всемирной организации здравоохранения, чтобы раскрыть "правду о коронавирусе", которую, по их словам, якобы умалчивает китайское правительство, пишет Associated Press."Мы постоянно ищем правду. <…> Мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления", — сказал один из жителей Китая, чей отец погиб в феврале 2020 года.Мужчина также добавил, что не хотел бы, чтобы ВОЗ стала "инструментом распространения лжи".Как сообщает агентство, другие родственники жертв коронавирусной инфекции признались в якобы оказанном на них давлении.Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января. Специалисты планируют провести совместные с китайскими учеными исследования о возникновении нового коронавируса.В ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом эксперты уже посещали Китай с целью подготовки основной миссии. Результатом поездки стала разработка специалистами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной научной группы".Еще в апреле прошлого года официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/prognoz-1594579338.html

https://ria.ru/20210126/sredstvo-1594652109.html

китай

ухань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, китай, ухань, в мире