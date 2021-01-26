Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594675895.html
Родственники погибших в Ухане пообещали раскрыть "правду о коронавирусе"
Родственники погибших в Ухане пообещали раскрыть "правду о коронавирусе"
Родственники жертв COVID-19 из Китая намерены встретиться с представителями Всемирной организации здравоохранения, чтобы раскрыть "правду о коронавирусе",... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:56
2021-01-26T18:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591957665_0:35:3060:1756_1920x0_80_0_0_469400153e70ddb576d558149e98b97b.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Родственники жертв COVID-19 из Китая намерены встретиться с представителями Всемирной организации здравоохранения, чтобы раскрыть "правду о коронавирусе", которую, по их словам, якобы умалчивает китайское правительство, пишет Associated Press."Мы постоянно ищем правду. &lt;…&gt; Мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления", — сказал один из жителей Китая, чей отец погиб в феврале 2020 года.Мужчина также добавил, что не хотел бы, чтобы ВОЗ стала "инструментом распространения лжи".Как сообщает агентство, другие родственники жертв коронавирусной инфекции признались в якобы оказанном на них давлении.Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января. Специалисты планируют провести совместные с китайскими учеными исследования о возникновении нового коронавируса.В ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом эксперты уже посещали Китай с целью подготовки основной миссии. Результатом поездки стала разработка специалистами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной научной группы".Еще в апреле прошлого года официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/prognoz-1594579338.html
https://ria.ru/20210126/sredstvo-1594652109.html
китай
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591957665_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec28108677eacad75f3505a6d9420d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, китай, ухань, в мире

Родственники погибших в Ухане пообещали раскрыть "правду о коронавирусе"

17:56 26.01.2021 (обновлено: 18:00 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
Экспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Родственники жертв COVID-19 из Китая намерены встретиться с представителями Всемирной организации здравоохранения, чтобы раскрыть "правду о коронавирусе", которую, по их словам, якобы умалчивает китайское правительство, пишет Associated Press.
"Мы постоянно ищем правду. <…> Мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления", — сказал один из жителей Китая, чей отец погиб в феврале 2020 года.
Молодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 09:24Распространение коронавируса
Врач дал прогноз по заболеваемости COVID-19 весной
Мужчина также добавил, что не хотел бы, чтобы ВОЗ стала "инструментом распространения лжи".
Как сообщает агентство, другие родственники жертв коронавирусной инфекции признались в якобы оказанном на них давлении.
Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января. Специалисты планируют провести совместные с китайскими учеными исследования о возникновении нового коронавируса.
В ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом эксперты уже посещали Китай с целью подготовки основной миссии. Результатом поездки стала разработка специалистами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной научной группы".
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 15:49Распространение коронавируса
Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19
Еще в апреле прошлого года официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКитайУханьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния