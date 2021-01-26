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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594628807.html
ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19
ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19
Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжелых случаев нового коронавируса, заявила на РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:48
2021-01-26T13:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
маргарет харрис
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжелых случаев нового коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.По словам Харрис, даже в отношении британского штамма вируса речь не идет о том, что он приводит к более серьезной болезни."Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни", - добавила представитель ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, маргарет харрис, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19

13:48 26.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжелых случаев нового коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. Поэтому мы всегда рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему шанс мутировать… На данный момент мы не видели никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи", - сказала она.
По словам Харрис, даже в отношении британского штамма вируса речь не идет о том, что он приводит к более серьезной болезни.
"Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни", - добавила представитель ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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