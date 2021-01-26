https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594628807.html

ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19

ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19

Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжелых случаев нового коронавируса, заявила на РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:48

2021-01-26T13:48

2021-01-26T13:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

маргарет харрис

коронавирусы

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжелых случаев нового коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.По словам Харрис, даже в отношении британского штамма вируса речь не идет о том, что он приводит к более серьезной болезни."Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни", - добавила представитель ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, маргарет харрис, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире