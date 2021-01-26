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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России продолжается, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:05
2021-01-26T13:05
2021-01-26T13:05
распространение коронавируса
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россия
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России продолжается, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова."По эпидситуации - она остается стабильной, и стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев, и за последние сутки выявлено 19 тыс 290 новых случаев - это минимальный с начала ноября прошедшего года уровень", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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