https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594596788.html
В России за сутки 23 798 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 23 798 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 23 798 человек после COVID-19, за все время - 3 174 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:13
2021-01-26T11:13
2021-01-26T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 798 человек после COVID-19, за все время - 3 174 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 5572 человека, Санкт-Петербурге - 2422, Подмосковье - 1202.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594555913.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество