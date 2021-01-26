https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594596788.html

В России за сутки 23 798 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 23 798 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 23 798 человек после COVID-19, за все время - 3 174 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:13

2021-01-26T11:13

2021-01-26T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 798 человек после COVID-19, за все время - 3 174 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 5572 человека, Санкт-Петербурге - 2422, Подмосковье - 1202.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594555913.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество