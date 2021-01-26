https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594596131.html

В Москве выявили 2 317 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2 317 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2 317, Санкт-Петербурге - 1 510, Подмосковье - 1 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:11

2021-01-26T11:11

2021-01-26T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2 317, Санкт-Петербурге - 1 510, Подмосковье - 1 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Ненецком автономном округе - 6, Туве - 6, Чукотском автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество