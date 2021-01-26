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Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Из-за коронавируса может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Почему так происходит и что делать, рассказала в интервью РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:10
2021-01-26T02:10
распространение коронавируса
ирина лещенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье
медицина
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Из-за коронавируса может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Почему так происходит и что делать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.Из-за коронавируса обостряются все хронические заболевания. Глазные болезни не являются исключением, причем проблема может стать заметной не сразу, отметила Лещенко. В качестве примера врач-офтальмолог привела аллергический конъюнктивит, который, по ее словам, часто проявляется из-за COVID-19. Людям, которые имеют хронические глазные заболевания, например, глаукому, и наблюдаются по этому поводу у врача-офтальмолога, в случае перенесенной коронавирусной инфекции нужно обязательно пройти осмотр. Необходимо проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни, посоветовала Лещенко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ирина лещенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество

Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз

02:10 26.01.2021
 
© Depositphotos / DnyvltБолезнь глаз
Болезнь глаз - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / Dnyvlt
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Из-за коронавируса может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Почему так происходит и что делать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.
Из-за коронавируса обостряются все хронические заболевания. Глазные болезни не являются исключением, причем проблема может стать заметной не сразу, отметила Лещенко. В качестве примера врач-офтальмолог привела аллергический конъюнктивит, который, по ее словам, часто проявляется из-за COVID-19.
"Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет. Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита", – объяснила врач.
Людям, которые имеют хронические глазные заболевания, например, глаукому, и наблюдаются по этому поводу у врача-офтальмолога, в случае перенесенной коронавирусной инфекции нужно обязательно пройти осмотр. Необходимо проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни, посоветовала Лещенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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