Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Из-за коронавируса может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Почему так происходит и что делать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.
Из-за коронавируса обостряются все хронические заболевания. Глазные болезни не являются исключением, причем проблема может стать заметной не сразу, отметила Лещенко. В качестве примера врач-офтальмолог привела аллергический конъюнктивит, который, по ее словам, часто проявляется из-за COVID-19.
"Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет. Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита", – объяснила врач.
Людям, которые имеют хронические глазные заболевания, например, глаукому, и наблюдаются по этому поводу у врача-офтальмолога, в случае перенесенной коронавирусной инфекции нужно обязательно пройти осмотр. Необходимо проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни, посоветовала Лещенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.