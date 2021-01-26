https://ria.ru/20210126/konyunktivit-1594559265.html

Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз

Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз

Из-за коронавируса может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Почему так происходит и что делать, рассказала в интервью РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T02:10

2021-01-26T02:10

2021-01-26T02:10

распространение коронавируса

ирина лещенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

медицина

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Из-за коронавируса может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Почему так происходит и что делать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.Из-за коронавируса обостряются все хронические заболевания. Глазные болезни не являются исключением, причем проблема может стать заметной не сразу, отметила Лещенко. В качестве примера врач-офтальмолог привела аллергический конъюнктивит, который, по ее словам, часто проявляется из-за COVID-19. Людям, которые имеют хронические глазные заболевания, например, глаукому, и наблюдаются по этому поводу у врача-офтальмолога, в случае перенесенной коронавирусной инфекции нужно обязательно пройти осмотр. Необходимо проверить внутриглазное давление и проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни, посоветовала Лещенко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/strakh-1594335805.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина лещенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество