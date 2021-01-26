https://ria.ru/20210126/kontrol-1594591787.html

"Ъ": ФНС подключилась к контролю цен на продукты

"Ъ": ФНС подключилась к контролю цен на продукты

Федеральная налоговая служба начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменений цен до конца года на отдельные виды социально значимых товаров, РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:54

2021-01-26T10:54

2021-01-26T11:26

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

продукты

экономика

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Федеральная налоговая служба начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменений цен до конца года на отдельные виды социально значимых товаров, пишет газета "Коммерсант".Об этом изданию сообщили источники в разных компаниях. В перечень вошли мясо, молочные продукты, рыба, соль, сахар, чай, крупы, хлеб, овощи и другие позиции.Источник "Ъ" отметил, что ранее налоговые органы не обращались с подобным вопросом. По его словам, ведомство может собирать такие сведения из-за того, что онлайн-кассы и данные Росстата не показывают объективной картины. При этом цифры, поданные участниками рынка, могут использоваться вместе с уже имеющимися инструментами и позволят узнать наценку торговых сетей. Также эта информация может использоваться ФНС на совещаниях в правительстве. Не исключается вариант, когда бизнес будет отчитываться за исполнение своих прогнозов. Одна из компаний рассказала о предоставлении данных о фактическом повышении цен, однако прогнозы давать отказалась. Источник еще в одном крупном поставщике отметил, что нет ясности об ответственности за прогноз.Другой собеседник газеты также высказал мнение, что данные могут использоваться для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливают предельные цены.При этом ассоциация компаний розничной торговли отметила, что не получала от торговых сетей информацию о запросах. В декабре прошлого года правительство объявило о введении ряда мер из-за роста стоимости продуктов в стране. Производители и торговые сети договорились о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.Также с 15 февраля по 30 июня будет действовать квота на экспорт из России ячменя, пшеницы, кукурузы и ржи. Кроме того, вводится экспортная пошлина для пшеницы, ячменя и кукурузы.Для производителей сахара, мукомолов и хлебопеков предусмотрены меры господдержки. Планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до десяти процентов с тридцати.

https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), продукты, экономика