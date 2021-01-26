https://ria.ru/20210126/kommunalka-1594648503.html

Украинцев шокировали цены за "коммуналку"

Украинцев шокировали цены за "коммуналку"

Жители Украины возмутились после получения первых в 2021 году платежных документов за услуги ЖКХ, сообщил телеканал "1+1". РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:30

2021-01-26T15:30

2021-01-26T16:37

ситуация на украине

жкх

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жители Украины возмутились после получения первых в 2021 году платежных документов за услуги ЖКХ, сообщил телеканал "1+1"."Если мы, молодые, еще можем заплатить, заработать что-то, то бабушка уже, допустим, не может", — сказала в эфире жительница страны.Одного из украинцев, работающего дворником, также взволновала ситуация с ростом цен, так как, по его словам, зарплаты при этом не повышаются."Я в шоке с платежек. Я мать-одиночка, одна с ребенком", — посетовала другая жительница страны.Еще одну женщину, опрошенную телеканалом, также удивили новые тарифы."За одну комнату — две с половиной тысячи (около 6,7 тысячи рублей. — Прим. ред.)? Реально? Я не знаю, куда правительство вообще смотрит", — возмутилась она.На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны уже прошли протестные акции из-за повышения тарифов.Правительство на минувшей неделе установило государственное регулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр. Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ, а также пользование пассажирским транспортом.

https://ria.ru/20210121/otoplenie-1593936928.html

https://ria.ru/20210113/ukraina-1592750862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, жкх, владимир зеленский, украина, в мире