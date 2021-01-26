https://ria.ru/20210126/kitay-1594592495.html

Глава КНР выступил с речью в рамках диалога "Давосская повестка дня" ВЭФ

Глава КНР выступил с речью в рамках диалога "Давосская повестка дня" ВЭФ

Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина принял участие в диалоге "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума (ВЭФ) и выступил с речью РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:03

2021-01-26T11:03

2021-01-26T11:03

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 26 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина принял участие в диалоге "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума (ВЭФ) и выступил с речью под заголовком: "Пусть факел мультилатерализма осветит путь к будущему человечества".В своей речи Си Цзиньпин отметил, что в прошедшем году народы мира вели борьбу с недугом и добились определенных результатов. Сейчас борьба с коронавирусом все еще продолжается, и обязательно наступит счастливый конец. Человечество может победить эпидемию, спастись от катастрофы и возродиться заново.Китайский лидер подчеркнул необходимость успешного решения четырех важных задач нашей эпохи. Первое, усилить координацию макроэкономической политики, сообща продвигать мощный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост мировой экономики. Второе, отказываться от идеологических предубеждений, идти по пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Третье, преодолевать разрыв между развитыми и развивающимися странами во имя всеобщего развития и процветания. Четвертое, сообща противодействовать глобальным вызовам во имя прекрасного будущего.С учетом сложности стоящих перед нами проблем, ключом к их решению являются поддержание и реализация мультилатерализма в интересах построения сообщества единой судьбы человечества, – отметил Си Цзиньпин. Он подчеркнул необходимость придерживаться открытости и инклюзивности, а не замкнутости и эксклюзивности. "Необходимо поставить во главу угла международные нормы и принципы, без подхода исключительности. Глобальное управление должно осуществляться путем принятия согласованных правил и общего консенсуса, а не под диктовку одной или отдельных групп стран", – отметил Си Цзиньпин. Он призвал проводить консультации и сотрудничество вместо поддержания конфликтов и конфронтации. "В современном мире конфронтационный подход, будь то холодная, торговая или научно-техническая война, в конце концов нанесет урон интересам и благополучию всех стран и их народов", – отметил Си Цзиньпин. Он считает необходимым идти в ногу со временем вместо довольствования прежним. Он особо отметил, что китайский народ добился огромных успехов в деле ликвидации крайней нищеты, отправляется в новый поход всестороннего построения социалистического модернизированного государства. "Мы готовы со всеми партнерами вместе развивать чистый и гармоничный мир, где будет царить прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность", – отметил китайский лидер.Он также сказал, что Китай будет и впредь активно участвовать в международном противоэпидемическом сотрудничестве. Особое внимание необходимо уделять сотрудничеству в разработке, производстве и распределении вакцины, которая должна стать по-настоящему общедоступным благом для народов всего мира. Китай продолжит практику по обмену противоэпидемическим опытом и наработками, оказанию посильной помощи менее стрессоустойчивым перед эпидемией государствам и регионам, способствовать расширению доступности вакцины для развивающихся стран, тем самым вносить свою лепту в окончательную победу мира над пандемией."Мы будем и впредь проводить стратегию открытости на принципах взаимной выгоды и всеобщего выигрыша. Попытки использовать пандемию как повод для "деглобализации" и применения политики изоляции, а также разъединения – никому не выгодны. Китай был и остается сторонником экономической глобализации, непоколебимо продвигает внешнюю открытость как основную государственную политику", – подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, Китай будет и впредь способствовать устойчивому развитию, прилагая больше усилий к охране экологии, стремясь к достижению пиковых значений выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. Кроме того, Китай будет и впредь продвигать научно-технические инновации, продолжая процесс формирования международных отношений нового типа. В воззрение китайской философии не входит принцип "либо победитель, либо лузер" и логика "победитель получает всё", – подчеркнул китайский лидер.В заключении он отметил, что у всех нас всего один мир, в котором нас объединяет общее будущее. И преодоление нынешних кризисов, и создание прекрасного будущего требует от человечества консолидированных усилий и сотрудничества.

https://ria.ru/20210124/kitay-1594356898.html

https://ria.ru/20210121/simpozium-1593970644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай