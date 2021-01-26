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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/kitay-1594573929.html
В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса
В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса
Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:18
2021-01-26T08:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хэбэй
хэйлунцзян
тайвань
китай
в мире
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ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из 82 новых подтвержденных случаев 13 - ввозные, остальные 69 - локальные, семь из них были выявлены в провинции Цзилинь, пять - в провинции Хэбэй, 53 случая были зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян, и по два случая - в Пекине и Шанхае.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 197 случаев коронавирусной инфекции, 82 676 человек выздоровели, 1885 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев – 4624, выздоровели 4332 человека.С 1 апреля прошлого года власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 57 таких случаев, из них 16 ввозные. Под наблюдением остаются 956 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявлены 10 158 случаев (171 человек скончался, 9056 выздоровели), в Макао - 47 (46 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 889 человек (семь скончались, 787 вылечились).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/ochag-1593688530.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хэбэй, хэйлунцзян, тайвань, китай, в мире

В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса

08:18 26.01.2021
 
© AP Photo / Dake KangМедики в защитных костюмах возле медицинского центра, где проходят лечение больных коронавирусом, в Ухане
Медики в защитных костюмах возле медицинского центра, где проходят лечение больных коронавирусом, в Ухане - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Dake Kang
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ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 82 новых подтвержденных случаев 13 - ввозные, остальные 69 - локальные, семь из них были выявлены в провинции Цзилинь, пять - в провинции Хэбэй, 53 случая были зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян, и по два случая - в Пекине и Шанхае.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 197 случаев коронавирусной инфекции, 82 676 человек выздоровели, 1885 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев – 4624, выздоровели 4332 человека.
С 1 апреля прошлого года власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 57 таких случаев, из них 16 ввозные. Под наблюдением остаются 956 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявлены 10 158 случаев (171 человек скончался, 9056 выздоровели), в Макао - 47 (46 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 889 человек (семь скончались, 787 вылечились).
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХэбэйХэйлунцзянТайваньКитайВ мире
 
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