https://ria.ru/20210126/kitay-1594573929.html

В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса

В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса

Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:18

2021-01-26T08:18

2021-01-26T08:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

хэбэй

хэйлунцзян

тайвань

китай

в мире

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ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из 82 новых подтвержденных случаев 13 - ввозные, остальные 69 - локальные, семь из них были выявлены в провинции Цзилинь, пять - в провинции Хэбэй, 53 случая были зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян, и по два случая - в Пекине и Шанхае.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 197 случаев коронавирусной инфекции, 82 676 человек выздоровели, 1885 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев – 4624, выздоровели 4332 человека.С 1 апреля прошлого года власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 57 таких случаев, из них 16 ввозные. Под наблюдением остаются 956 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявлены 10 158 случаев (171 человек скончался, 9056 выздоровели), в Макао - 47 (46 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 889 человек (семь скончались, 787 вылечились).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/ochag-1593688530.html

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592570875.html

хэбэй

хэйлунцзян

тайвань

китай

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