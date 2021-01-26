https://ria.ru/20210126/khorvatiya-1594640731.html
В Хорватии готовятся принимать туристов из России
В Хорватии готовятся принимать туристов из России
Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:01
2021-01-26T16:01
2021-01-26T16:01
коронавирус covid-19
горячие туры
отдых на море
курорт
отдых
адриатическое море
море
туризм
куда можно лететь
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает АТОР.Как рассказал глава российского представительства по туризму Республики Хорватия Райко Ружичка, там активно готовятся к летнему сезону-2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. До конца января в стране введены жесткие ограничения, для въезда необходим ПЦР-тест на коронавирус."Несмотря на то, что в Хорватии по-прежнему один из самых низких уровней заболеваемости COVID-19 в Европейском союзе, правительство страны стремится не допустить третьей волны коронавируса, – сообщил эксперт. – Поэтому в январе были введены новые ограничения, которые, в феврале планируется смягчить. К тому же в Хорватии стартовала вакцинация от COVID-19, что также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки".По его словам, в стране вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Такие отели, апартаменты, яхты, рестораны и другие объекты будут отмечены специальным знаком "Безопасное пребывание в Хорватии". Проект планируется представить через несколько недель.В этом году Хорватия рассчитывает провести на российском рынке рекламную кампанию. Но она зависит от открытия границ ЕС, восстановления авиасообщение и от того, возобновят ли европейские страны выдачу туристических виз россиянам.Глава туристического офиса добавил, что в Хорватии всегда ждут гостей из нашей страны. "Мы единственная страна ЕС, которая летом 2020 года принимала российских путешественников", – напомнил он.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, горячие туры, отдых на море, курорт, отдых, адриатическое море, море, куда можно лететь, куда поехать, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хорватия
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает
АТОР.
Как рассказал глава российского представительства по туризму Республики Хорватия Райко Ружичка, там активно готовятся к летнему сезону-2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. До конца января в стране введены жесткие ограничения, для въезда необходим ПЦР-тест на коронавирус.
"Несмотря на то, что в Хорватии по-прежнему один из самых низких уровней заболеваемости COVID-19 в Европейском союзе, правительство страны стремится не допустить третьей волны коронавируса, – сообщил эксперт. – Поэтому в январе были введены новые ограничения, которые, в феврале планируется смягчить. К тому же в Хорватии стартовала вакцинация от COVID-19, что также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки".
По его словам, в стране вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Такие отели, апартаменты, яхты, рестораны и другие объекты будут отмечены специальным знаком "Безопасное пребывание в Хорватии". Проект планируется представить через несколько недель.
В этом году Хорватия рассчитывает провести на российском рынке рекламную кампанию. Но она зависит от открытия границ ЕС, восстановления авиасообщение и от того, возобновят ли европейские страны выдачу туристических виз россиянам.
Глава туристического офиса добавил, что в Хорватии всегда ждут гостей из нашей страны. "Мы единственная страна ЕС, которая летом 2020 года принимала российских путешественников", – напомнил он.