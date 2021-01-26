https://ria.ru/20210126/khorvatiya-1594640731.html

В Хорватии готовятся принимать туристов из России

В Хорватии готовятся принимать туристов из России

Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:01

2021-01-26T16:01

2021-01-26T16:01

коронавирус covid-19

горячие туры

отдых на море

курорт

отдых

адриатическое море

море

туризм

куда можно лететь

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает АТОР.Как рассказал глава российского представительства по туризму Республики Хорватия Райко Ружичка, там активно готовятся к летнему сезону-2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. До конца января в стране введены жесткие ограничения, для въезда необходим ПЦР-тест на коронавирус."Несмотря на то, что в Хорватии по-прежнему один из самых низких уровней заболеваемости COVID-19 в Европейском союзе, правительство страны стремится не допустить третьей волны коронавируса, – сообщил эксперт. – Поэтому в январе были введены новые ограничения, которые, в феврале планируется смягчить. К тому же в Хорватии стартовала вакцинация от COVID-19, что также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки".По его словам, в стране вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Такие отели, апартаменты, яхты, рестораны и другие объекты будут отмечены специальным знаком "Безопасное пребывание в Хорватии". Проект планируется представить через несколько недель.В этом году Хорватия рассчитывает провести на российском рынке рекламную кампанию. Но она зависит от открытия границ ЕС, восстановления авиасообщение и от того, возобновят ли европейские страны выдачу туристических виз россиянам.Глава туристического офиса добавил, что в Хорватии всегда ждут гостей из нашей страны. "Мы единственная страна ЕС, которая летом 2020 года принимала российских путешественников", – напомнил он.

https://ria.ru/20201109/khorvatiya-1583714944.html

адриатическое море

хорватия

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