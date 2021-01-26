Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210126/khorvatiya-1594640731.html
В Хорватии готовятся принимать туристов из России
В Хорватии готовятся принимать туристов из России
Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:01
2021-01-26T16:01
коронавирус covid-19
горячие туры
отдых на море
курорт
отдых
адриатическое море
море
туризм
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151941/76/1519417684_0:247:4750:2919_1920x0_80_0_0_b6365a755dd7baf639a367a1a467ff10.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает АТОР.Как рассказал глава российского представительства по туризму Республики Хорватия Райко Ружичка, там активно готовятся к летнему сезону-2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. До конца января в стране введены жесткие ограничения, для въезда необходим ПЦР-тест на коронавирус."Несмотря на то, что в Хорватии по-прежнему один из самых низких уровней заболеваемости COVID-19 в Европейском союзе, правительство страны стремится не допустить третьей волны коронавируса, – сообщил эксперт. – Поэтому в январе были введены новые ограничения, которые, в феврале планируется смягчить. К тому же в Хорватии стартовала вакцинация от COVID-19, что также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки".По его словам, в стране вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Такие отели, апартаменты, яхты, рестораны и другие объекты будут отмечены специальным знаком "Безопасное пребывание в Хорватии". Проект планируется представить через несколько недель.В этом году Хорватия рассчитывает провести на российском рынке рекламную кампанию. Но она зависит от открытия границ ЕС, восстановления авиасообщение и от того, возобновят ли европейские страны выдачу туристических виз россиянам.Глава туристического офиса добавил, что в Хорватии всегда ждут гостей из нашей страны. "Мы единственная страна ЕС, которая летом 2020 года принимала российских путешественников", – напомнил он.
https://ria.ru/20201109/khorvatiya-1583714944.html
адриатическое море
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151941/76/1519417684_265:0:4486:3166_1920x0_80_0_0_f6d9b605ff93b65957c386136651cdc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, горячие туры, отдых на море, курорт, отдых, адриатическое море, море, куда можно лететь, куда поехать, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хорватия

В Хорватии готовятся принимать туристов из России

16:01 26.01.2021
 
© Depositphotos / XbrchxПляж Дикло в городе Задар, Хорватия
Пляж Дикло в городе Задар, Хорватия - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / Xbrchx
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хорватия рассчитывает летом принимать гостей из России, при этом в стране не планируют требовать от иностранных туристов вакцинацию от COVID-19, сообщает АТОР.
Как рассказал глава российского представительства по туризму Республики Хорватия Райко Ружичка, там активно готовятся к летнему сезону-2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. До конца января в стране введены жесткие ограничения, для въезда необходим ПЦР-тест на коронавирус.
"Несмотря на то, что в Хорватии по-прежнему один из самых низких уровней заболеваемости COVID-19 в Европейском союзе, правительство страны стремится не допустить третьей волны коронавируса, – сообщил эксперт. – Поэтому в январе были введены новые ограничения, которые, в феврале планируется смягчить. К тому же в Хорватии стартовала вакцинация от COVID-19, что также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки".
По его словам, в стране вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Такие отели, апартаменты, яхты, рестораны и другие объекты будут отмечены специальным знаком "Безопасное пребывание в Хорватии". Проект планируется представить через несколько недель.
В этом году Хорватия рассчитывает провести на российском рынке рекламную кампанию. Но она зависит от открытия границ ЕС, восстановления авиасообщение и от того, возобновят ли европейские страны выдачу туристических виз россиянам.
Глава туристического офиса добавил, что в Хорватии всегда ждут гостей из нашей страны. "Мы единственная страна ЕС, которая летом 2020 года принимала российских путешественников", – напомнил он.
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 14:27Туризм
Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнуло в Хорватии этим летом
 
ТуризмКоронавирус COVID-19горячие турыотдых на мореКурортОтдыхАдриатическое мореморекуда можно лететькуда поехатьТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХорватия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния