https://ria.ru/20210126/khakery-1594604482.html
Номера телефонов пользователей Facebook оказались в руках хакеров
Номера телефонов пользователей Facebook оказались в руках хакеров
Информация о 533 миллионах пользователей социальной сети Facebook оказалась в руках неизвестных, которые наладили торговлю ею через Telegram. Об этом сообщает... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:54
2021-01-26T11:54
2021-01-26T13:17
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telegram (приложение)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Информация о 533 миллионах пользователей социальной сети Facebook оказалась в руках неизвестных, которые наладили торговлю ею через Telegram. Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на исследователя в сфере безопасности данных Алона Гала.Бот в Telegram предлагает информацию о пользователе соцсети за 20 долларов. Например, это может быть реальный номер телефона, который необходим для регистрации в Facebook.Активность бота зафиксирована с середины января 2021 года, он до сих пор функционирует. Отмечается, что данные в нем относятся к масштабной утечке в Facebook, которая была исправлена еще в 2019 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/facebook-1594470219.html
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facebook, хакеры, telegram (приложение), технологии