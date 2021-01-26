https://ria.ru/20210126/kashrut-1594609333.html
Раввин: для спасения жизни можно привиться даже "некошерной" вакциной
Раввин: для спасения жизни можно привиться даже "некошерной" вакциной
Оценка вакцины от коронавируса с точки зрения кашрута (дозволенности в соответствии с требованиями Галахи - еврейского закона) не совсем корректна, поскольку ее РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:20
2021-01-26T12:20
2021-01-26T12:20
религия и мировоззрение
коронавирус и вера
совет раввинов европы
пинхас гольдшмидт
новости - религия и мировоззрение
москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Ольга Липич. Оценка вакцины от коронавируса с точки зрения кашрута (дозволенности в соответствии с требованиями Галахи - еврейского закона) не совсем корректна, поскольку ее не едят, но даже если бы ее ели и она бы состояла из некошерных свинины или краба, то прививку надо сделать, когда от нее зависит человеческая жизнь, заявил РИА Новости председатель Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт."Вакцину все-таки не едят, поэтому ее оценка с точки зрения кашрута не совсем корректна. <…> Даже если бы вакцину надо было разжевывать и она была бы сделана из свинины, краба и молока - если от нее зависит человеческая жизнь, то ее надо сделать", - сказал Гольдшмидт.Вопрос о кошерности вакцины от COVID-19 встал в связи с начавшимся ранее резонансным обсуждением ее халяльности (дозволенности с точки зрения религиозных норм ислама). Так, Совет по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов в конце декабря выпустил религиозное предписание, в котором предупредил, что мусульмане могут получать вакцину от нового коронавируса с содержанием в ней нехаляльных (запрещенных для последователей ислама) компонентов."То, что вы едите, и то, что поступает в ваш организм инъекционным путем, - это не одно и то же. Поэтому, во-первых, даже если предположить, что в вакцине есть элементы некошерного животного, это не значит, что, сделав прививку, вы употребили это животное в пищу. Во-вторых, к лекарствам в принципе более либеральный подход, ограничение распространяется только на определенные виды лекарств и на витамины", - отметил глава Совета раввинов Европы.На витамины, по его словам, выдаются и сертификаты кошерности. "С лекарствами есть определенные ограничения на период Песаха", - добавил Гольдшмидт."И, конечно, важно помнить о принципе иудаизма, который ставит сохранность человеческой жизни на первое место. Для спасения человеческой жизни человек может нарушить практически все законы Торы", - подчеркнул раввин.
https://ria.ru/20210126/khalyal-1594608651.html
https://ria.ru/20201019/vaktsina--1580530503.html
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коронавирус и вера, совет раввинов европы, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, москва
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Ольга Липич. Оценка вакцины от коронавируса с точки зрения кашрута (дозволенности в соответствии с требованиями Галахи - еврейского закона) не совсем корректна, поскольку ее не едят, но даже если бы ее ели и она бы состояла из некошерных свинины или краба, то прививку надо сделать, когда от нее зависит человеческая жизнь, заявил РИА Новости председатель Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
"Вакцину все-таки не едят, поэтому ее оценка с точки зрения кашрута не совсем корректна. <…> Даже если бы вакцину надо было разжевывать и она была бы сделана из свинины, краба и молока - если от нее зависит человеческая жизнь, то ее надо сделать", - сказал Гольдшмидт.
Вопрос о кошерности вакцины от COVID-19 встал в связи с начавшимся ранее резонансным обсуждением ее халяльности (дозволенности с точки зрения религиозных норм ислама). Так, Совет по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов в конце декабря выпустил религиозное предписание, в котором предупредил, что мусульмане могут получать вакцину от нового коронавируса с содержанием в ней нехаляльных (запрещенных для последователей ислама) компонентов.
"То, что вы едите, и то, что поступает в ваш организм инъекционным путем, - это не одно и то же. Поэтому, во-первых, даже если предположить, что в вакцине есть элементы некошерного животного, это не значит, что, сделав прививку, вы употребили это животное в пищу. Во-вторых, к лекарствам в принципе более либеральный подход, ограничение распространяется только на определенные виды лекарств и на витамины", - отметил глава Совета раввинов Европы.
На витамины, по его словам, выдаются и сертификаты кошерности. "С лекарствами есть определенные ограничения на период Песаха", - добавил Гольдшмидт.
"И, конечно, важно помнить о принципе иудаизма, который ставит сохранность человеческой жизни на первое место. Для спасения человеческой жизни человек может нарушить практически все законы Торы", - подчеркнул раввин.