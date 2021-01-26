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Премьер Италии подал в отставку
Премьер Италии подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, глава государства предложил ему продолжать исполнять... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:52
2021-01-26T15:30
движение 5 звезд
серджо маттарелла
джузеппе конте
италия
в мире
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РИМ, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, глава государства предложил ему продолжать исполнять обязанности."Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", — говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около получаса.В среду во второй половине дня Маттарелла приступит к консультациям для поиска выхода из нынешнего правительственного кризиса. Календарь встреч с делегациями основных политических партий страны будет объявлен позднее.Местные СМИ сообщили, что позднее во вторник Конте проведет пресс-конференцию. Также появилась информация о подготовке некоего видеообращения. Источники в правительственном дворце Киджи не подтверждают ни один из этих сценариев.Ранее сообщалось, что Конте во вторник подаст в отставку в связи политическим кризисом в стране. Он начался после того, как малая партия "Живая Италия" (ЖИ) объявила об уходе своих представителей из совета министров. Демарш ЖИ привел к тому, что без голосов этой партии нынешняя коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством. Ее ведущие представители — "Движение 5 звезд" и Демократическая партия — уже объявили о поддержке кандидатуры Конте на пост главы уже его третьего правительства.На минувшей неделе после отставки министров "Живой Италии" правительство Италии получило доверие в обеих палатах парламента. Однако в сенате оно не смогло набрать абсолютного большинства, что поставило под вопрос будущее правительства на одном из следующих голосований.Местные наблюдатели предполагают, что решение Конте подать в отставку связано с планировавшимся в сенате голосованием по докладу министра юстиции Альфонсо Бонафеде, который принадлежит к "Движению". В условиях отсутствия абсолютного большинства сенат мог бы проголосовать против после коммюнике министра. Кроме того, минувшая неделя показала, что правящая коалиция не нашла мгновенной поддержки у оппозиционных парламентариев, готовых поддержать нынешнее большинство, что также подтолкнуло Конте к отставке.
https://ria.ru/20210118/otstavka-1593500779.html
https://ria.ru/20210121/kirgiziya-1593961228.html
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движение 5 звезд, серджо маттарелла, джузеппе конте, италия, в мире

Премьер Италии подал в отставку

14:52 26.01.2021 (обновлено: 15:30 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИтальянский премьер-министр Джузеппе Конте
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, глава государства предложил ему продолжать исполнять обязанности.
"Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", — говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.
Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около получаса.
В среду во второй половине дня Маттарелла приступит к консультациям для поиска выхода из нынешнего правительственного кризиса. Календарь встреч с делегациями основных политических партий страны будет объявлен позднее.
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Местные СМИ сообщили, что позднее во вторник Конте проведет пресс-конференцию. Также появилась информация о подготовке некоего видеообращения. Источники в правительственном дворце Киджи не подтверждают ни один из этих сценариев.
Ранее сообщалось, что Конте во вторник подаст в отставку в связи политическим кризисом в стране. Он начался после того, как малая партия "Живая Италия" (ЖИ) объявила об уходе своих представителей из совета министров. Демарш ЖИ привел к тому, что без голосов этой партии нынешняя коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством. Ее ведущие представители — "Движение 5 звезд" и Демократическая партия — уже объявили о поддержке кандидатуры Конте на пост главы уже его третьего правительства.
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На минувшей неделе после отставки министров "Живой Италии" правительство Италии получило доверие в обеих палатах парламента. Однако в сенате оно не смогло набрать абсолютного большинства, что поставило под вопрос будущее правительства на одном из следующих голосований.
Местные наблюдатели предполагают, что решение Конте подать в отставку связано с планировавшимся в сенате голосованием по докладу министра юстиции Альфонсо Бонафеде, который принадлежит к "Движению". В условиях отсутствия абсолютного большинства сенат мог бы проголосовать против после коммюнике министра. Кроме того, минувшая неделя показала, что правящая коалиция не нашла мгновенной поддержки у оппозиционных парламентариев, готовых поддержать нынешнее большинство, что также подтолкнуло Конте к отставке.
 
Движение 5 звездСерджо МаттареллаДжузеппе КонтеИталияВ мире
 
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