https://ria.ru/20210126/italiya-1594640404.html

Премьер Италии подал в отставку

Премьер Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, глава государства предложил ему продолжать исполнять... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:52

2021-01-26T14:52

2021-01-26T15:30

движение 5 звезд

серджо маттарелла

джузеппе конте

италия

в мире

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РИМ, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, глава государства предложил ему продолжать исполнять обязанности."Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", — говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около получаса.В среду во второй половине дня Маттарелла приступит к консультациям для поиска выхода из нынешнего правительственного кризиса. Календарь встреч с делегациями основных политических партий страны будет объявлен позднее.Местные СМИ сообщили, что позднее во вторник Конте проведет пресс-конференцию. Также появилась информация о подготовке некоего видеообращения. Источники в правительственном дворце Киджи не подтверждают ни один из этих сценариев.Ранее сообщалось, что Конте во вторник подаст в отставку в связи политическим кризисом в стране. Он начался после того, как малая партия "Живая Италия" (ЖИ) объявила об уходе своих представителей из совета министров. Демарш ЖИ привел к тому, что без голосов этой партии нынешняя коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством. Ее ведущие представители — "Движение 5 звезд" и Демократическая партия — уже объявили о поддержке кандидатуры Конте на пост главы уже его третьего правительства.На минувшей неделе после отставки министров "Живой Италии" правительство Италии получило доверие в обеих палатах парламента. Однако в сенате оно не смогло набрать абсолютного большинства, что поставило под вопрос будущее правительства на одном из следующих голосований.Местные наблюдатели предполагают, что решение Конте подать в отставку связано с планировавшимся в сенате голосованием по докладу министра юстиции Альфонсо Бонафеде, который принадлежит к "Движению". В условиях отсутствия абсолютного большинства сенат мог бы проголосовать против после коммюнике министра. Кроме того, минувшая неделя показала, что правящая коалиция не нашла мгновенной поддержки у оппозиционных парламентариев, готовых поддержать нынешнее большинство, что также подтолкнуло Конте к отставке.

https://ria.ru/20210118/otstavka-1593500779.html

https://ria.ru/20210121/kirgiziya-1593961228.html

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движение 5 звезд, серджо маттарелла, джузеппе конте, италия, в мире