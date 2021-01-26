https://ria.ru/20210126/iran-1594639043.html

Лавров заявил, что отношения с Ираном не будут зависеть от "прихотей" США

Лавров заявил, что отношения с Ираном не будут зависеть от "прихотей" США

Отношения Москвы и Тегерана не будут зависеть от "прихотей" США, которые пытаются повредить партнерству двух стран, вводя незаконные санкции, заявил во вторник... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:47

2021-01-26T14:47

2021-01-26T14:47

мохаммад джавад зариф

сергей лавров

мид ирана

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сша

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отношения Москвы и Тегерана не будут зависеть от "прихотей" США, которые пытаются повредить партнерству двух стран, вводя незаконные санкции, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Наши отношения развиваются, исходя из интересов двух государств, двух народов, и мы выстраиваем наши планы, не оглядываясь на какую-то третью сторону", -сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.Он добавил, что отдельные международные игроки пытаются нелегитимными способами ограничить взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тегерана, "злоупотребляя" односторонними рестрикциями, которые противоречат международному праву"."Воспринимаем это как нелегитимные попытки, если говорить о США при прошлой администрации, злоупотреблять своими возможностями придавать экстерриториальный характер своему национальному законодательству. И в этой ситуации мы, конечно же, выбираем формы сотрудничества, партнерства, которые не будут зависеть от прихотей того или иного нарушителя международного права", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20210126/iran-1594635123.html

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мохаммад джавад зариф, сергей лавров, мид ирана, москва, тегеран (город), сша, в мире