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Российская вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Иране

Российская вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Иране

Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил во вторник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:25

2021-01-26T14:25

2021-01-26T16:34

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил во вторник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф."Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии. — Прим. ред.) соответствующих институтов в России и Иране", — сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В Индии российский препарат проходит третью стадию испытаний, по словам посла в Москве Венкатеша Вармы, вакцину планируют зарегистрировать в течение нескольких недель. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в ближайшие две недели число стран зарегистрировавших "Спутник V" превысит два с половиной десятка.По данным ВОЗ, в Иране зафиксировали около 1,4 миллиона случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 57,5 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

иран

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-26T14:25 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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