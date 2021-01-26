Российская вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Иране
14:25 26.01.2021 (обновлено: 16:34 26.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил во вторник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.
"Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии. — Прим. ред.) соответствующих институтов в России и Иране", — сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В Индии российский препарат проходит третью стадию испытаний, по словам посла в Москве Венкатеша Вармы, вакцину планируют зарегистрировать в течение нескольких недель. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в ближайшие две недели число стран зарегистрировавших "Спутник V" превысит два с половиной десятка.
По данным ВОЗ, в Иране зафиксировали около 1,4 миллиона случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 57,5 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.