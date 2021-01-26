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Российская вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Иране
Российская вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Иране
Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил во вторник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:25
2021-01-26T16:34
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил во вторник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф."Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии. — Прим. ред.) соответствующих институтов в России и Иране", — сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В Индии российский препарат проходит третью стадию испытаний, по словам посла в Москве Венкатеша Вармы, вакцину планируют зарегистрировать в течение нескольких недель. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в ближайшие две недели число стран зарегистрировавших "Спутник V" превысит два с половиной десятка.По данным ВОЗ, в Иране зафиксировали около 1,4 миллиона случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 57,5 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, общество

Российская вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Иране

14:25 26.01.2021 (обновлено: 16:34 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил во вторник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.
"Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии. — Прим. ред.) соответствующих институтов в России и Иране", — сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В Индии российский препарат проходит третью стадию испытаний, по словам посла в Москве Венкатеша Вармы, вакцину планируют зарегистрировать в течение нескольких недель. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в ближайшие две недели число стран зарегистрировавших "Спутник V" превысит два с половиной десятка.
По данным ВОЗ, в Иране зафиксировали около 1,4 миллиона случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 57,5 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранОбщество
 
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