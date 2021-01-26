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Пьяный воронежский водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС
Пьяный воронежский водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС
Пьяный водитель под Воронежем воткнул отвертку в глаз инспектору ДТП, посадившему его в патрульную машину, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:33
2021-01-26T22:07
следственный комитет россии (ск рф)
калачеевский район
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости. Пьяный водитель под Воронежем воткнул отвертку в глаз инспектору ДТП, посадившему его в патрульную машину, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает во вторник следственное управление СК России по региону.Инцидент произошел днем 23 января в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС обнаружили съехавший на обочину автомобиль, за рулем которого находился 39-летний местный житель. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, поэтому сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование, и они сели в стоящую рядом патрульную машину.Раненый инспектор был госпитализирован, его состояние, как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК России по региону, оценивается как тяжелое.В отношении нападавшего возбуждено дело по статье УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности". Подозреваемый заключен под стражу. Следствие пока не располагает информацией о том, привлекался ли он ранее к уголовной ответственности.
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следственный комитет россии (ск рф), калачеевский район, воронеж, происшествия

Пьяный воронежский водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС

12:33 26.01.2021 (обновлено: 22:07 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости. Пьяный водитель под Воронежем воткнул отвертку в глаз инспектору ДТП, посадившему его в патрульную машину, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает во вторник следственное управление СК России по региону.
Инцидент произошел днем 23 января в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС обнаружили съехавший на обочину автомобиль, за рулем которого находился 39-летний местный житель. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, поэтому сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование, и они сели в стоящую рядом патрульную машину.
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"Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, 39-летний мужчина внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Раненый инспектор был госпитализирован, его состояние, как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК России по региону, оценивается как тяжелое.
В отношении нападавшего возбуждено дело по статье УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности". Подозреваемый заключен под стражу. Следствие пока не располагает информацией о том, привлекался ли он ранее к уголовной ответственности.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Калачеевский районВоронежПроисшествия
 
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