https://ria.ru/20210126/indiya-1594671671.html

На протестах фермеров в Индии погиб один человек

На протестах фермеров в Индии погиб один человек

По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии, сообщает полиция Нью-Дели. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:29

2021-01-26T17:29

2021-01-26T17:36

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии, сообщает полиция Нью-Дели.На распространенных полицией кадрах видно, как синий трактор на высокой скорости прорывается через полицейские баррикады и останавливается на крыше, несколько раз перевернувшись. По предварительным данным, за рулем машины находился 26-летний Навдип Сингх Хундал, приехавший из штата Уттаракханд на севере Индии.Также несколько полицейских получили ранения во время столкновения с протестующими в районе ИТО. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.С конца ноября 2020 года фермеры протестуют против новых законов, согласно которым земледельцам разрешается самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также им разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков. Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Для разрешения разногласий правительство провело ряд встреч с представителями протестующих, однако они ни к чему не привели.Участники митингов планировали провести в День Республики "тракторное ралли" вокруг Нью-Дели и ранее согласовали с полицией Дели несколько маршрутов. Во время самого марша фермеры нарушили договоренности о времени его начала и, разрушив преграждающие путь полицейские баррикады, въехали в Дели, где столкнулись с полицией. Большинство участников протестов направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-дели, индия, в мире