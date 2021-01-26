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На протестах фермеров в Индии погиб один человек
На протестах фермеров в Индии погиб один человек
По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии, сообщает полиция Нью-Дели. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:29
2021-01-26T17:36
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии, сообщает полиция Нью-Дели.На распространенных полицией кадрах видно, как синий трактор на высокой скорости прорывается через полицейские баррикады и останавливается на крыше, несколько раз перевернувшись. По предварительным данным, за рулем машины находился 26-летний Навдип Сингх Хундал, приехавший из штата Уттаракханд на севере Индии.Также несколько полицейских получили ранения во время столкновения с протестующими в районе ИТО. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.С конца ноября 2020 года фермеры протестуют против новых законов, согласно которым земледельцам разрешается самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также им разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков. Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Для разрешения разногласий правительство провело ряд встреч с представителями протестующих, однако они ни к чему не привели.Участники митингов планировали провести в День Республики "тракторное ралли" вокруг Нью-Дели и ранее согласовали с полицией Дели несколько маршрутов. Во время самого марша фермеры нарушили договоренности о времени его начала и, разрушив преграждающие путь полицейские баррикады, въехали в Дели, где столкнулись с полицией. Большинство участников протестов направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг.
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нью-дели, индия, в мире

На протестах фермеров в Индии погиб один человек

17:29 26.01.2021 (обновлено: 17:36 26.01.2021)
 
© РИА НовостиМитинг фермеров в Нью-Дели
Митинг фермеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии, сообщает полиция Нью-Дели.
На распространенных полицией кадрах видно, как синий трактор на высокой скорости прорывается через полицейские баррикады и останавливается на крыше, несколько раз перевернувшись. По предварительным данным, за рулем машины находился 26-летний Навдип Сингх Хундал, приехавший из штата Уттаракханд на севере Индии.
Также несколько полицейских получили ранения во время столкновения с протестующими в районе ИТО. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.
С конца ноября 2020 года фермеры протестуют против новых законов, согласно которым земледельцам разрешается самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также им разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков. Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Для разрешения разногласий правительство провело ряд встреч с представителями протестующих, однако они ни к чему не привели.
Участники митингов планировали провести в День Республики "тракторное ралли" вокруг Нью-Дели и ранее согласовали с полицией Дели несколько маршрутов. Во время самого марша фермеры нарушили договоренности о времени его начала и, разрушив преграждающие путь полицейские баррикады, въехали в Дели, где столкнулись с полицией. Большинство участников протестов направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг.
 
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