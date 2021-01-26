https://ria.ru/20210126/indiya-1594671671.html
На протестах фермеров в Индии погиб один человек
На протестах фермеров в Индии погиб один человек
По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии, сообщает полиция Нью-Дели. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:29
2021-01-26T17:29
2021-01-26T17:36
нью-дели
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594672686_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b11bb609580902931e9d48edfb7e68eb.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии, сообщает полиция Нью-Дели.На распространенных полицией кадрах видно, как синий трактор на высокой скорости прорывается через полицейские баррикады и останавливается на крыше, несколько раз перевернувшись. По предварительным данным, за рулем машины находился 26-летний Навдип Сингх Хундал, приехавший из штата Уттаракханд на севере Индии.Также несколько полицейских получили ранения во время столкновения с протестующими в районе ИТО. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.С конца ноября 2020 года фермеры протестуют против новых законов, согласно которым земледельцам разрешается самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также им разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков. Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Для разрешения разногласий правительство провело ряд встреч с представителями протестующих, однако они ни к чему не привели.Участники митингов планировали провести в День Республики "тракторное ралли" вокруг Нью-Дели и ранее согласовали с полицией Дели несколько маршрутов. Во время самого марша фермеры нарушили договоренности о времени его начала и, разрушив преграждающие путь полицейские баррикады, въехали в Дели, где столкнулись с полицией. Большинство участников протестов направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг.
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594672686_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_8e2364030ecadb0a82139b7ea86ec57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-дели, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости.
По меньшей мере один фермер погиб и несколько полицейских пострадали в ходе митингов в столице Индии
, сообщает полиция Нью-Дели
.
На распространенных полицией кадрах видно, как синий трактор на высокой скорости прорывается через полицейские баррикады и останавливается на крыше, несколько раз перевернувшись. По предварительным данным, за рулем машины находился 26-летний Навдип Сингх Хундал, приехавший из штата Уттаракханд на севере Индии.
Также несколько полицейских получили ранения во время столкновения с протестующими в районе ИТО. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.
С конца ноября 2020 года фермеры протестуют против новых законов, согласно которым земледельцам разрешается самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также им разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков. Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Для разрешения разногласий правительство провело ряд встреч с представителями протестующих, однако они ни к чему не привели.
Участники митингов планировали провести в День Республики "тракторное ралли" вокруг Нью-Дели и ранее согласовали с полицией Дели несколько маршрутов. Во время самого марша фермеры нарушили договоренности о времени его начала и, разрушив преграждающие путь полицейские баррикады, въехали в Дели, где столкнулись с полицией. Большинство участников протестов направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг.