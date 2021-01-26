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Сенат отказался признать процесс по импичменту Трампу неконституционным
Сенат отказался признать процесс по импичменту Трампу неконституционным
Американский сенат не стал признавать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-26T23:20
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рэнд пол
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американский сенат не стал признавать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты голосования.С требованием дать процессу такую характеристику выступил сенатор Рэнд Пол. За отклонение его идеи проголосовали 55 сенаторов, против были 45.Верхняя палата конгресса рассматривает импичмент задним числом — уже после ухода главы государства из власти. Единства насчет вопроса конституционности такого процесса среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не занимались этой проблемой, поэтому процессом занялись именно сенаторы.
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рэнд пол, дональд трамп, сша, в мире

Сенат отказался признать процесс по импичменту Трампу неконституционным

23:20 26.01.2021 (обновлено: 02:18 27.01.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaДональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида
Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американский сенат не стал признавать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
С требованием дать процессу такую характеристику выступил сенатор Рэнд Пол. За отклонение его идеи проголосовали 55 сенаторов, против были 45.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
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Верхняя палата конгресса рассматривает импичмент задним числом — уже после ухода главы государства из власти. Единства насчет вопроса конституционности такого процесса среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не занимались этой проблемой, поэтому процессом занялись именно сенаторы.
 
Рэнд ПолДональд ТрампСШАВ мире
 
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