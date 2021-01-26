https://ria.ru/20210126/impichment-1594715276.html
Сенат отказался признать процесс по импичменту Трампу неконституционным
Сенат отказался признать процесс по импичменту Трампу неконституционным
Американский сенат не стал признавать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-26T23:20
2021-01-26T23:20
2021-01-27T02:18
рэнд пол
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в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американский сенат не стал признавать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты голосования.С требованием дать процессу такую характеристику выступил сенатор Рэнд Пол. За отклонение его идеи проголосовали 55 сенаторов, против были 45.Верхняя палата конгресса рассматривает импичмент задним числом — уже после ухода главы государства из власти. Единства насчет вопроса конституционности такого процесса среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не занимались этой проблемой, поэтому процессом занялись именно сенаторы.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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рэнд пол, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Американский сенат не стал признавать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу неконституционным. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
С требованием дать процессу такую характеристику выступил сенатор Рэнд Пол. За отклонение его идеи проголосовали 55 сенаторов, против были 45.
Верхняя палата конгресса рассматривает импичмент задним числом — уже после ухода главы государства из власти. Единства насчет вопроса конституционности такого процесса среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не занимались этой проблемой, поэтому процессом занялись именно сенаторы.