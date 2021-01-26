https://ria.ru/20210126/immunitet-1594661424.html

Ученые выяснили, почему с возрастом тяжелее переносятся грипп и COVID-19

Ученые выяснили, почему с возрастом тяжелее переносятся грипп и COVID-19

Австралийские ученые выяснили, почему пожилые люди особенно восприимчивы к респираторным патогенам — легочным вирусным инфекциям, в том числе к новому... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:00

2021-01-26T19:00

2021-01-26T19:00

наука

коронавирус covid-19

вирусы

здоровье

австралия

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156018/43/1560184361_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_9daba661d1b1422e8dd591dcaf20f703.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Австралийские ученые выяснили, почему пожилые люди особенно восприимчивы к респираторным патогенам — легочным вирусным инфекциям, в том числе к новому коронавирусу SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical & Translational Immunology.Известно, что пожилые люди очень восприимчивы к вирусам, а легочные инфекции у них часто приводят к тяжелым последствиям и опасным для жизни осложнениям. Ученые предполагали, что это связано с возрастным снижением функций иммунной системы, которое называют иммунным старением. Однако до сих пор было неясно, почему прежде всего падает иммунитет по отношению к легочным патогенам.Исследователи во главе с Линдой Уоким (Linda Wakim) из Института инфекций и иммунологии Питера Дохерти Мельбурнского университета, используя образцы легочной ткани доноров в возрасте от 22 до 68 лет, оценили, как меняется иммунный клеточный ландшафт в легких человека в течение жизни, а также изучили в лабораторных опытах, как иммунные клетки реагируют на воздействие вирусов гриппа и SARS-CoV-2. Ни один из доноров не болел до исследования COVID-19.Результаты показали, что, в то время как иммунные клетки большинства видов остаются стабильными на протяжении всей жизни, количество CD8+ Т-клеток памяти с возрастом снижается. Особенно восприимчивыми к иммунному старению оказались резидентные в тканях Т-клетки памяти, или TRM-клетки, представляющие собой линию Т-клеток, которые присутствуют в тканях кожи, легких, желудочно-кишечного тракта.Авторы установили, что при инфицировании легочной ткани вирусом гриппа у пожилых людей наблюдалось возрастное ослабление противовирусного иммунного ответа, выраженное в снижении выработки интерферонов I типа, полипептидных цитокинов ГМ-КСФ и, особенно, гамма-интерферона, который продуцируют CD8+ Т-клетки памяти.По мнению исследователей, более медленный иммунный ответ на инфекцию гриппа у пожилых людей связан с тем, что с возрастом теряются Т-клетки, специфичные для борьбы с вирусом гриппа, а клетки памяти выдают меньше "аварийных" сигналов от инфицированных клеток.Что касается SARS-CoV-2, то здесь иммунный ответ был слабым во всех образцах, независимо от возраста. Авторы объясняют это тем, что новый коронавирус во всех случаях неизвестен иммунной системе, она не сталкивалась с ним раньше, и в ней отсутствуют специфические иммунные клетки, которые могли бы с ним бороться. По мнению исследователей, основная причина снижения у пожилых людей иммунитета к легочным инфекциям заключается в истощении с возрастом патогенспецифических TRM-клеток в легких, что приводит к нарушению раннего противовирусного иммунного ответа.Авторы считают, что их результаты вносят важный вклад в понимание возрастных изменений, происходящих в ландшафте иммунных клеток легких, и потенциально позволят разработать стратегии сохранения тканевой памяти CD8+ Т-клеток и снизить уязвимость пожилых людей к респираторным инфекциям.

https://ria.ru/20210126/omega3-1594621318.html

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вирусы, здоровье, австралия, грипп