Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев, исследования продолжаются, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Михаил Мурашко заявил, что в России отслеживают генетическое разнообразие коронавируса, сегодня ситуация достаточно стабильная.
"Очень важным является соблюдение и контроль за циркуляцией коронавируса на территории Российской Федерации. Сегодня по заданию министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
По словам министра, это позволяет своевременно отслеживать новые варианты коронавируса – ситуация достаточно стабильная.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.