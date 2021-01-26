https://ria.ru/20210126/immunitet-1594619173.html

Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев, исследования продолжаются, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:00

2021-01-26T13:00

2021-01-26T13:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев, исследования продолжаются, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Михаил Мурашко заявил, что в России отслеживают генетическое разнообразие коронавируса, сегодня ситуация достаточно стабильная."Очень важным является соблюдение и контроль за циркуляцией коронавируса на территории Российской Федерации. Сегодня по заданию министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.По словам министра, это позволяет своевременно отслеживать новые варианты коронавируса – ситуация достаточно стабильная.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/vaccine-1594230216.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество