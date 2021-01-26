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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 50,9%, сообщает управление Роспотребнадзора по столице. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:44
2021-01-26T17:44
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 50,9%, сообщает управление Роспотребнадзора по столице."Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на четвертой неделе 2021 года (с 18 по 24 января) спокойная, соответствует сезону года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что показатель заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей текущего эпидсезона ниже на 16,1%."Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения на 50,9%, среди детей 0-2 года — на 86,0%, среди детей 3-6 лет — на 85,3%, среди детей 7-14 лет — на 80,8%, среди взрослого населения ниже на 8,3%", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе вирусы парагриппа составили 25%, риновирусы – 12,5% , метапневмовирусы – 12,5%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 50%.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

17:44 26.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 50,9%, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на четвертой неделе 2021 года (с 18 по 24 января) спокойная, соответствует сезону года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что показатель заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей текущего эпидсезона ниже на 16,1%.
"Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения на 50,9%, среди детей 0-2 года — на 86,0%, среди детей 3-6 лет — на 85,3%, среди детей 7-14 лет — на 80,8%, среди взрослого населения ниже на 8,3%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе вирусы парагриппа составили 25%, риновирусы – 12,5% , метапневмовирусы – 12,5%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 50%.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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