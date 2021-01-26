В Госдуму внесли законопроект об упрощении и оптимизации госзакупок
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Закупки будут проводиться быстрее, а правила их проведения упростятся, пояснял ранее Минфин.
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Одна из основных предлагаемых в законопроекте мер касается введения электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.
Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов.
Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 миллионов рублей будут допускаться только участники с успешным опытом исполнения государственных контрактов. Также законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБа и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам.
Законопроектом также предусмотрено сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками: конкурс, аукцион, запрос котировок.
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