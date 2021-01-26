https://ria.ru/20210126/goszakupki-1594658545.html

В Госдуму внесли законопроект об упрощении и оптимизации госзакупок

В Госдуму внесли законопроект об упрощении и оптимизации госзакупок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:16

2021-01-26T16:16

2021-01-26T16:16

вэб

антон силуанов

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Закупки будут проводиться быстрее, а правила их проведения упростятся, пояснял ранее Минфин.Одна из основных предлагаемых в законопроекте мер касается введения электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов.Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 миллионов рублей будут допускаться только участники с успешным опытом исполнения государственных контрактов. Также законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБа и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам.Законопроектом также предусмотрено сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками: конкурс, аукцион, запрос котировок.

https://ria.ru/20201226/maski-1591038839.html

https://ria.ru/20200910/goszakupki-1577017023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб, антон силуанов, госдума рф, экономика