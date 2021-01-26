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В Госдуму внесли законопроект об упрощении и оптимизации госзакупок
В Госдуму внесли законопроект об упрощении и оптимизации госзакупок
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:16
2021-01-26T16:16
вэб
антон силуанов
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Закупки будут проводиться быстрее, а правила их проведения упростятся, пояснял ранее Минфин.Одна из основных предлагаемых в законопроекте мер касается введения электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов.Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 миллионов рублей будут допускаться только участники с успешным опытом исполнения государственных контрактов. Также законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБа и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам.Законопроектом также предусмотрено сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками: конкурс, аукцион, запрос котировок.
https://ria.ru/20201226/maski-1591038839.html
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вэб, антон силуанов, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли законопроект об упрощении и оптимизации госзакупок

16:16 26.01.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Закупки будут проводиться быстрее, а правила их проведения упростятся, пояснял ранее Минфин.
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Одна из основных предлагаемых в законопроекте мер касается введения электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.
Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов.
Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 миллионов рублей будут допускаться только участники с успешным опытом исполнения государственных контрактов. Также законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБа и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам.
Законопроектом также предусмотрено сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками: конкурс, аукцион, запрос котировок.
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ВЭБАнтон СилуановГосдума РФЭкономика
 
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