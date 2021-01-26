https://ria.ru/20210126/gaz-1594603907.html

Украина не планирует возобновлять прямые покупки газа из России

Украина не планирует возобновлять прямые покупки газа из России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у Российской Федерации. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:50

2021-01-26T11:50

2021-01-26T13:19

денис шмыгаль

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у Российской Федерации.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/gaz-1594589046.html

россия

киев

украина

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денис шмыгаль, нафтогаз украины, газпром, россия, киев, украина, в мире