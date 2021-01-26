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Заболевшую COVID-19 Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение
Заболевшую коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, сообщили РИА Новости в Большом... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:45
2021-01-26T17:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Заболевшую коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова.Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алиса фрейндлих, общество

Заболевшую COVID-19 Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

12:45 26.01.2021 (обновлено: 17:32 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Заболевшую коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова.
Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи.
"Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию", - сказали в театре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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