https://ria.ru/20210126/dsnv-1594716630.html

Эксперт отметил заинтересованность Байдена в продлении СНВ-3

Эксперт отметил заинтересованность Байдена в продлении СНВ-3

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ будет оперативно продлен, так как новый... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T23:53

2021-01-26T23:53

2021-01-26T23:53

россия

договор снв-3

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ будет оперативно продлен, так как новый президент США Джо Байден собирается продолжать политику Барака Обамы по ядерному разоружению, Америка не хочет возвращения во времена холодной войны и ядерного противостояния, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.Ранее закон о продлении СНВ-3 был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что рассчитывает, что сенаторы на заседании палаты в среду ратифицируют этот закон.Павел Кошкин отметил, что процесс продления СНВ-3 ускорился после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, перед которым Байден, в свою очередь, консультировался с НАТО и европейскими союзниками США.Он отметил, что политика республиканца Трампа и демократа Байдена заметно отличается."У Трампа была другая риторика, более воинственная - он хотел модернизировать ядерный потенциал, с сомнением относился к СНВ-3, потому что там не было Китая. Но у Байдена другие приоритеты, он, по сути, продолжает политику (Барака) Обамы, который, еще будучи президентом, заявлял о долгосрочной масштабной программе ядерного разоружения… Вся "перезагрузка", инициированная (Обамой) в 2008 году, была задумана, чтобы добиться от России уступок по ядерному разоружению", - отметил эксперт.По его словам, элиты в Европе и США не хотят возвращения холодной войны, "когда все боялись, что сверхдержавы в любой момент нажмут на красную кнопку и мир будет уничтожен".Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594716398.html

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россия, договор снв-3, дональд трамп, джо байден, сша, в мире