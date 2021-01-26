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Эксперт отметил заинтересованность Байдена в продлении СНВ-3
Эксперт отметил заинтересованность Байдена в продлении СНВ-3
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ будет оперативно продлен, так как новый... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T23:53
2021-01-26T23:53
россия
договор снв-3
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ будет оперативно продлен, так как новый президент США Джо Байден собирается продолжать политику Барака Обамы по ядерному разоружению, Америка не хочет возвращения во времена холодной войны и ядерного противостояния, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.Ранее закон о продлении СНВ-3 был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что рассчитывает, что сенаторы на заседании палаты в среду ратифицируют этот закон.Павел Кошкин отметил, что процесс продления СНВ-3 ускорился после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, перед которым Байден, в свою очередь, консультировался с НАТО и европейскими союзниками США.Он отметил, что политика республиканца Трампа и демократа Байдена заметно отличается."У Трампа была другая риторика, более воинственная - он хотел модернизировать ядерный потенциал, с сомнением относился к СНВ-3, потому что там не было Китая. Но у Байдена другие приоритеты, он, по сути, продолжает политику (Барака) Обамы, который, еще будучи президентом, заявлял о долгосрочной масштабной программе ядерного разоружения… Вся "перезагрузка", инициированная (Обамой) в 2008 году, была задумана, чтобы добиться от России уступок по ядерному разоружению", - отметил эксперт.По его словам, элиты в Европе и США не хотят возвращения холодной войны, "когда все боялись, что сверхдержавы в любой момент нажмут на красную кнопку и мир будет уничтожен".Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
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россия, договор снв-3, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт отметил заинтересованность Байдена в продлении СНВ-3

23:53 26.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciБайден подписывает указы в Белом доме
Байден подписывает указы в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ будет оперативно продлен, так как новый президент США Джо Байден собирается продолжать политику Барака Обамы по ядерному разоружению, Америка не хочет возвращения во времена холодной войны и ядерного противостояния, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
Ранее закон о продлении СНВ-3 был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что рассчитывает, что сенаторы на заседании палаты в среду ратифицируют этот закон.
Павел Кошкин отметил, что процесс продления СНВ-3 ускорился после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, перед которым Байден, в свою очередь, консультировался с НАТО и европейскими союзниками США.

"Скорей всего, продлят СНВ-3, потому что Байден и до этого выражал интерес к этому договору. Путин тоже выражал интерес к этому договору. (Дональд) Трамп был препятствием, но, поскольку Трампа больше нет, все продлят достаточно быстро. Потому что времени уже мало - он истекает", - заявил Кошкин РИА Новости.

Он отметил, что политика республиканца Трампа и демократа Байдена заметно отличается.
"У Трампа была другая риторика, более воинственная - он хотел модернизировать ядерный потенциал, с сомнением относился к СНВ-3, потому что там не было Китая. Но у Байдена другие приоритеты, он, по сути, продолжает политику (Барака) Обамы, который, еще будучи президентом, заявлял о долгосрочной масштабной программе ядерного разоружения… Вся "перезагрузка", инициированная (Обамой) в 2008 году, была задумана, чтобы добиться от России уступок по ядерному разоружению", - отметил эксперт.
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По его словам, элиты в Европе и США не хотят возвращения холодной войны, "когда все боялись, что сверхдержавы в любой момент нажмут на красную кнопку и мир будет уничтожен".

"Байден понимает, что Россия - единственная держава, которая достигла ядерного паритета с США. Видимо, Байден готов "забыть" о разногласиях (с Россией), чтобы продлить этот договор", - отметил Павел Кошкин.

Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.
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