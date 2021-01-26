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Эксперт назвал решение России и США продлить СНВ-3 судьбоносным
Эксперт назвал решение России и США продлить СНВ-3 судьбоносным
Решение России и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет является судьбоносным для обеспечения... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T23:45
2021-01-26T23:45
россия
договор снв-3
игорь коротченко
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Решение России и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет является судьбоносным для обеспечения военно-стратегического баланса между двумя державами и международной безопасности в целом, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Соглашение предполагается продлить до 5 февраля 2026 года.Эксперт назвал ДСНВ-3 важнейшим соглашением, которое определяет мировую военно-стратегическую обстановку. Коротченко отметил, что решение, принятое Байденом, говорит о прагматизме новой администрации США и адекватной оценке важности данного документа.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210126/prodlenie-1594714577.html
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россия, договор снв-3, игорь коротченко, джо байден, владимир путин, сша

Эксперт назвал решение России и США продлить СНВ-3 судьбоносным

23:45 26.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Решение России и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет является судьбоносным для обеспечения военно-стратегического баланса между двумя державами и международной безопасности в целом, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Соглашение предполагается продлить до 5 февраля 2026 года.

"Мы рассчитываем, что этот документ будет ратифицирован без каких-либо изъятий и изменений на очередной срок - это исключительно важное, судьбоносное решение мирового масштаба. Можно только приветствовать реализм и стремление России и США продлить жизнь этому основополагающему документу", - сказал Коротченко.

Эксперт назвал ДСНВ-3 важнейшим соглашением, которое определяет мировую военно-стратегическую обстановку. Коротченко отметил, что решение, принятое Байденом, говорит о прагматизме новой администрации США и адекватной оценке важности данного документа.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 23:06
В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях
 
РоссияДоговор СНВ-3Игорь КоротченкоДжо БайденВладимир ПутинСША
 
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