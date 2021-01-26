https://ria.ru/20210126/dsnv-1594716398.html

Эксперт назвал решение России и США продлить СНВ-3 судьбоносным

Эксперт назвал решение России и США продлить СНВ-3 судьбоносным

Решение России и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет является судьбоносным для обеспечения... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T23:45

2021-01-26T23:45

2021-01-26T23:45

россия

договор снв-3

игорь коротченко

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Решение России и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет является судьбоносным для обеспечения военно-стратегического баланса между двумя державами и международной безопасности в целом, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Соглашение предполагается продлить до 5 февраля 2026 года.Эксперт назвал ДСНВ-3 важнейшим соглашением, которое определяет мировую военно-стратегическую обстановку. Коротченко отметил, что решение, принятое Байденом, говорит о прагматизме новой администрации США и адекватной оценке важности данного документа.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210126/prodlenie-1594714577.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, игорь коротченко, джо байден, владимир путин, сша