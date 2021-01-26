https://ria.ru/20210126/dsnv-1594715572.html

Володин направил проект о ратификации продления ДСНВ в комитет Госдумы

Володин направил проект о ратификации продления ДСНВ в комитет Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет президентский законопроект о ратификации продления ДСНВ, сообщила пресс-служба ГД. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T23:27

2021-01-26T23:27

2021-01-26T23:27

договор снв-3

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет президентский законопроект о ратификации продления ДСНВ, сообщила пресс-служба ГД.Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении договора СНВ."Завтра до пленарного заседания профильный комитет ГД по международным делам обсудит данный законопроект и примет решение о его вынесении на рассмотрение Государственной думы", - говорится в сообщении.Действие договора истекает 5 февраля 201 года.

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594714663.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика