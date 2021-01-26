https://ria.ru/20210126/dsnv-1594715572.html
Володин направил проект о ратификации продления ДСНВ в комитет Госдумы
Володин направил проект о ратификации продления ДСНВ в комитет Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет президентский законопроект о ратификации продления ДСНВ, сообщила пресс-служба ГД. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T23:27
2021-01-26T23:27
2021-01-26T23:27
договор снв-3
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет президентский законопроект о ратификации продления ДСНВ, сообщила пресс-служба ГД.Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении договора СНВ."Завтра до пленарного заседания профильный комитет ГД по международным делам обсудит данный законопроект и примет решение о его вынесении на рассмотрение Государственной думы", - говорится в сообщении.Действие договора истекает 5 февраля 201 года.
https://ria.ru/20210126/dsnv-1594714663.html
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договор снв-3, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика