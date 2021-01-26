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Путин и Байден поручили продлить СНВ-3 до 5 февраля
Путин и Байден поручили продлить СНВ-3 до 5 февраля
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля, когда... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T23:07
2021-01-26T23:07
2021-01-26T23:22
россия
договор снв-3
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля, когда этот договор истекает, сообщил Белый дом."Они обсудили желание обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля", - говорится в сообщении Белого дома.
https://ria.ru/20210126/dsnv-1594707066.html
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россия, договор снв-3, джо байден, владимир путин, сша, в мире