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Путин и Байден поручили продлить СНВ-3 до 5 февраля
Путин и Байден поручили продлить СНВ-3 до 5 февраля
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля, когда... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T23:07
2021-01-26T23:22
россия
договор снв-3
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля, когда этот договор истекает, сообщил Белый дом."Они обсудили желание обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля", - говорится в сообщении Белого дома.
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россия, договор снв-3, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин и Байден поручили продлить СНВ-3 до 5 февраля

23:07 26.01.2021 (обновлено: 23:22 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевРакетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля, когда этот договор истекает, сообщил Белый дом.
"Они обсудили желание обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля", - говорится в сообщении Белого дома.
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Россия и США договорились продлить ДСНВ
 
РоссияДоговор СНВ-3Джо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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