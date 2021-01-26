https://ria.ru/20210126/dsnv-1594710463.html

В Госдуме назвали обмен нотами по ДСНВ позитивным шагом

В Госдуме назвали обмен нотами по ДСНВ позитивным шагом

Обмен нотами между Россией и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - позитивный шаг, однако это не значит, что НАТО не... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:16

2021-01-26T22:16

2021-01-26T23:24

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обмен нотами между Россией и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - позитивный шаг, однако это не значит, что НАТО не продолжит свою антироссийскую деятельность, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.Во вторник президент РФ Владимир Путин поговорил с новым главой США Джозефом Байденом. В частности, лидеры двух стран выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

https://ria.ru/20201225/avangard-1590926343.html

https://ria.ru/20210123/snv-1594238340.html

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дмитрий новиков, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), россия, госдума рф, нато, сша, в мире