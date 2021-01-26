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В Госдуме назвали обмен нотами по ДСНВ позитивным шагом
В Госдуме назвали обмен нотами по ДСНВ позитивным шагом
Обмен нотами между Россией и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - позитивный шаг, однако это не значит, что НАТО не... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:16
2021-01-26T23:24
дмитрий новиков
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нато
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обмен нотами между Россией и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - позитивный шаг, однако это не значит, что НАТО не продолжит свою антироссийскую деятельность, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.Во вторник президент РФ Владимир Путин поговорил с новым главой США Джозефом Байденом. В частности, лидеры двух стран выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
https://ria.ru/20201225/avangard-1590926343.html
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дмитрий новиков, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), россия, госдума рф, нато, сша, в мире

В Госдуме назвали обмен нотами по ДСНВ позитивным шагом

22:16 26.01.2021 (обновлено: 23:24 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Обмен нотами между Россией и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - позитивный шаг, однако это не значит, что НАТО не продолжит свою антироссийскую деятельность, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Конечно, если оценить ситуацию целиком, то это решение, безусловно, позитивное и будет способствовать в случае, если состоится, сдерживанию гонки вооружений. Но есть и другой вопрос в этих общих рамках - означает ли это потепление отношений между РФ и США. Нужно трезво оценивать обстановку, нужно понимать, что если есть какие-то вопросы, это не означает, что НАТО не продолжит свою антироссийскую деятельность, не продолжит укреплять свои базы", - сказал Новиков РИА Новости.

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Во вторник президент РФ Владимир Путин поговорил с новым главой США Джозефом Байденом. В частности, лидеры двух стран выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. Ранее в январе администрация нового президента США Джозефа Байдена сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на уровне экспертов началась практическая работа по вопросу продления договора СНВ-3.
Российско-американское соглашение СНВ-3 (ДСНВ), вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
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Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
 
Дмитрий НовиковДональд ТрампДжо БайденМоскваВашингтон (город)РоссияГосдума РФНАТОСШАВ мире
 
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