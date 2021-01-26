https://ria.ru/20210126/dsnv-1594709904.html

Госдума готова приступить к работе по продлению СНВ-3

Госдума готова приступить к работе по продлению СНВ-3

Депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:02

2021-01-26T22:02

2021-01-26T22:05

леонид слуцкий

договор снв-3

госдума рф

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса продления договора, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Обмен нотами о продлении ДСНВ - важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире. Ждем внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3", - сказал Слуцкий журналистам.

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594707066.html

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леонид слуцкий, договор снв-3, госдума рф, политика