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Госдума готова приступить к работе по продлению СНВ-3
Госдума готова приступить к работе по продлению СНВ-3
Депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:02
2021-01-26T22:02
2021-01-26T22:05
леонид слуцкий
договор снв-3
госдума рф
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса продления договора, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Обмен нотами о продлении ДСНВ - важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире. Ждем внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3", - сказал Слуцкий журналистам.
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леонид слуцкий, договор снв-3, госдума рф, политика