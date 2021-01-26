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Госдума готова приступить к работе по продлению СНВ-3
Госдума готова приступить к работе по продлению СНВ-3
Депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:02
2021-01-26T22:05
леонид слуцкий
договор снв-3
госдума рф
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса продления договора, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Обмен нотами о продлении ДСНВ - важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире. Ждем внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3", - сказал Слуцкий журналистам.
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леонид слуцкий, договор снв-3, госдума рф, политика

Госдума готова приступить к работе по продлению СНВ-3

22:02 26.01.2021 (обновлено: 22:05 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса продления договора, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Обмен нотами о продлении ДСНВ - важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире. Ждем внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3", - сказал Слуцкий журналистам.
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