Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/dsnv-1594707066.html
Россия и США договорились продлить ДСНВ
Россия и США договорились продлить ДСНВ
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить действие Договора СНВ-3, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:39
2021-01-26T23:04
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594196480_0:172:3152:1946_1920x0_80_0_0_ee2bf275feae8eb0275b21f140673c4e.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить действие Договора СНВ-3, сообщила пресс-служба Кремля.Позднее стало известно, что Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации договора. Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. В сопроводительных документах указано, что действие соглашения предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутатам предложат рассмотреть проект закона уже 27 января.В свою очередь, председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы также успеют ратифицировать закон на заседании палаты в среду.СНВ-3Договор СНВ-3, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде он не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового соглашения с привлечением Китая или на продлении СНВ с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп эту инициативу отверг.
https://ria.ru/20210123/snv-1594254399.html
https://ria.ru/20210126/patrushev-1594621602.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594196480_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9e5ac9f8e4a056dc034b1c8794e6317b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин

Россия и США договорились продлить ДСНВ

21:39 26.01.2021 (обновлено: 23:04 26.01.2021)
 
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить действие Договора СНВ-3, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", — указано в сообщении.
Позднее стало известно, что Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации договора. Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. В сопроводительных документах указано, что действие соглашения предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.
Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутатам предложат рассмотреть проект закона уже 27 января.
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 10:06
Эксперт рассказал, как продление ДСНВ повлияет на отношения России и США
В свою очередь, председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы также успеют ратифицировать закон на заседании палаты в среду.

СНВ-3

Договор СНВ-3, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде он не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового соглашения с привлечением Китая или на продлении СНВ с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп эту инициативу отверг.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 13:10
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Патрушева с коллегой из США
 
Владимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния