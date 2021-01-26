https://ria.ru/20210126/dsnv-1594707066.html

Россия и США договорились продлить ДСНВ

Россия и США договорились продлить ДСНВ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить действие Договора СНВ-3, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T21:39

2021-01-26T21:39

2021-01-26T23:04

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить действие Договора СНВ-3, сообщила пресс-служба Кремля.Позднее стало известно, что Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации договора. Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. В сопроводительных документах указано, что действие соглашения предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутатам предложат рассмотреть проект закона уже 27 января.В свою очередь, председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы также успеют ратифицировать закон на заседании палаты в среду.СНВ-3Договор СНВ-3, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде он не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового соглашения с привлечением Китая или на продлении СНВ с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп эту инициативу отверг.

https://ria.ru/20210123/snv-1594254399.html

https://ria.ru/20210126/patrushev-1594621602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин