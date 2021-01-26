К облакам на такси: история летающих автомобилей

Это сегодня нет ничего особенного в том, что по небу летит автомобиль. Другое дело первая половина XX века, тогда это была фантастика. В 1940-е компания Convair создала гибрид самолета и машины. Получился аэрокар с фюзеляжем на крыше и авиадвигателем. Прототип Convair Model впервые поднялся в небо летом 1946 года и провел в воздухе целый час. Проекту дали зеленый свет. Через год появился Convair Model 118, который предполагалось запустить в производство. Однако при первом же полете аппарат потерпел крушение. Очень скоро все работы над программой прекратились.