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https://ria.ru/20210126/dron-taksi-1594610768.html
К облакам на такси: история летающих автомобилей
К облакам на такси: история летающих автомобилей
В Москве испытали беспилотное такси, разработанное отечественными инженерами. Взмывающие в небо автомобили раньше можно было увидеть только в кино, но недалек... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:36
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автомобили
фото
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В Москве испытали беспилотное такси, разработанное отечественными инженерами. Взмывающие в небо автомобили раньше можно было увидеть только в кино, но недалек тот час, когда они появятся на улицах городов и станут частью повседневной жизни. Транспорт завтрашнего дня — в фотоленте Ria.ru.
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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автомобили, фото, фото

К облакам на такси: история летающих автомобилей

15:36 26.01.2021 (обновлено: 16:53 26.01.2021)
 
Читать ria.ru в
В Москве испытали беспилотное такси, разработанное отечественными инженерами. Взмывающие в небо автомобили раньше можно было увидеть только в кино, но недалек тот час, когда они появятся на улицах городов и станут частью повседневной жизни. Транспорт завтрашнего дня — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Пассажирский дрон, который работает на аккумуляторной электрической батарее и может поднять в воздух двух человек, разработала компания — участник Московского инновационного кластера. Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью. Аппарат по размерам — пять метров на 1,6 — сопоставим с автомобилем. Он может взлетать на высоту 150 метров развивать скорость 200 километров в час, садиться на парковочное место, маневрировать на стоянке и заезжать в гараж. Инженеры убеждены, что он отлично подходит для мегаполиса.

Испытание дрона-такси в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса Лужники в Москве
1 из 10

Пассажирский дрон, который работает на аккумуляторной электрической батарее и может поднять в воздух двух человек, разработала компания — участник Московского инновационного кластера. Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью. Аппарат по размерам — пять метров на 1,6 — сопоставим с автомобилем. Он может взлетать на высоту 150 метров развивать скорость 200 километров в час, садиться на парковочное место, маневрировать на стоянке и заезжать в гараж. Инженеры убеждены, что он отлично подходит для мегаполиса.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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CC0 / San Diego Air and Space Museum Archive /

Это сегодня нет ничего особенного в том, что по небу летит автомобиль. Другое дело первая половина XX века, тогда это была фантастика. В 1940-е компания Convair создала гибрид самолета и машины. Получился аэрокар с фюзеляжем на крыше и авиадвигателем. Прототип Convair Model впервые поднялся в небо летом 1946 года и провел в воздухе целый час. Проекту дали зеленый свет. Через год появился Convair Model 118, который предполагалось запустить в производство. Однако при первом же полете аппарат потерпел крушение. Очень скоро все работы над программой прекратились.

Convair Model 118 в полете
2 из 10

Это сегодня нет ничего особенного в том, что по небу летит автомобиль. Другое дело первая половина XX века, тогда это была фантастика. В 1940-е компания Convair создала гибрид самолета и машины. Получился аэрокар с фюзеляжем на крыше и авиадвигателем. Прототип Convair Model впервые поднялся в небо летом 1946 года и провел в воздухе целый час. Проекту дали зеленый свет. Через год появился Convair Model 118, который предполагалось запустить в производство. Однако при первом же полете аппарат потерпел крушение. Очень скоро все работы над программой прекратились.

CC0 / San Diego Air and Space Museum Archive /
CC BY-SA 4.0 / Alexander Migl / Pal-V at Geneva Motorshow 2018 (cropped a photo)

В 2018 году компания из Нидерландов PAL-V International привезла на Женевский автосалон первый в мире серийный летающий автомобиль. Он представляет собой гибрид машины и гидроплана с особенностями мотоцикла из-за трехколесной компоновки. Создатели аппарата считают, что такая конструкция позволяет сделать аэрокар компактным, а значит, простым в использовании.

Летающий автомобиль Pal-V на Женевском автосалоне 2018
3 из 10

В 2018 году компания из Нидерландов PAL-V International привезла на Женевский автосалон первый в мире серийный летающий автомобиль. Он представляет собой гибрид машины и гидроплана с особенностями мотоцикла из-за трехколесной компоновки. Создатели аппарата считают, что такая конструкция позволяет сделать аэрокар компактным, а значит, простым в использовании.

CC BY-SA 4.0 / Alexander Migl / Pal-V at Geneva Motorshow 2018 (cropped a photo)
CC0 / Public domain /

Компания e-volo из Германии в 2011 году построила электрический летающий автомобиль VC1, больше похожий на вертолет. В том же году одноместный прототип совершил первый пилотируемый полет. Устройство, способное развивать скорость 100 км в час и проводить в небе до часа, управлялось с помощью джойстика. На основе этого аппарата e-volo построила двухместный VC 200, оснащенный 18 двигателями, и собирается запустить его в серийное производство.

Электрический пилотируемый вертолёт-мультикоптер E-Volo VC1
4 из 10

Компания e-volo из Германии в 2011 году построила электрический летающий автомобиль VC1, больше похожий на вертолет. В том же году одноместный прототип совершил первый пилотируемый полет. Устройство, способное развивать скорость 100 км в час и проводить в небе до часа, управлялось с помощью джойстика. На основе этого аппарата e-volo построила двухместный VC 200, оснащенный 18 двигателями, и собирается запустить его в серийное производство.

CC0 / Public domain /
© AP Photo / John Locher

Производитель вертолетов Bell обратил внимание на растущий интерес к летающим такси и в 2019 году представил на выставке CES tech show концепт Bell Nexus — идеального, по мнению его создателей, транспортного средства для воздушных перевозок. Аэрокар способен принять на борт до пяти пассажиров и перенести их на расстояние до 100 километров на скорости более 200 километров в час.

Воздушное такси Bell Nexus на выставке CES tech show
5 из 10

Производитель вертолетов Bell обратил внимание на растущий интерес к летающим такси и в 2019 году представил на выставке CES tech show концепт Bell Nexus — идеального, по мнению его создателей, транспортного средства для воздушных перевозок. Аэрокар способен принять на борт до пяти пассажиров и перенести их на расстояние до 100 километров на скорости более 200 километров в час.

© AP Photo / John Locher
CC0 / SDASM Archives /

Одномоторный Waterman Aerobile в 1930-е был, наверное, самым необычным самолетом: он умел передвигаться по автотрассе. И пусть разработанный в 1937-м Arrowplane (который позже стали называть Aerobile) оснастили двигателем всего в 100 "лошадей", а на приборной панели закрепили компас, это был прорыв в инженерной мысли.

Одномоторный самолет Waterman Aerobile
6 из 10

Одномоторный Waterman Aerobile в 1930-е был, наверное, самым необычным самолетом: он умел передвигаться по автотрассе. И пусть разработанный в 1937-м Arrowplane (который позже стали называть Aerobile) оснастили двигателем всего в 100 "лошадей", а на приборной панели закрепили компас, это был прорыв в инженерной мысли.

CC0 / SDASM Archives /
© AP Photo / Claude Paris

Словацкая компания AeroMobil создает свое летающее авто более двух десятков лет и на этом пути пережила немало трудностей, в том числе аварию во время испытаний. Транспортное средство со складывающимися крыльями, которое сможет разгоняться в воздухе до 200 километров в час, планировали выпустить в 2018 году, но перенесли на 2020-й, а позже и на 2023 год.

Прототип летающего автомобиля AeroMobil в Монако
7 из 10

Словацкая компания AeroMobil создает свое летающее авто более двух десятков лет и на этом пути пережила немало трудностей, в том числе аварию во время испытаний. Транспортное средство со складывающимися крыльями, которое сможет разгоняться в воздухе до 200 километров в час, планировали выпустить в 2018 году, но перенесли на 2020-й, а позже и на 2023 год.

© AP Photo / Claude Paris
© AP Photo / Kamran Jebreili

Китайская компания EHang представила беспилотный аппарат для перевозки пассажиров на выставке CES в Лас-Вегасе в 2016 году. Электрический квадрокоптер Ehang 184 мог поднять в небо одного пассажира весом до 100 кг и был предназначен для полетов на высоте 300-500 метров над землей. Для 23 минут полета его требовалось заряжать около двух часов.

Пассажирский электрический квадрокоптер Ehang 184
8 из 10

Китайская компания EHang представила беспилотный аппарат для перевозки пассажиров на выставке CES в Лас-Вегасе в 2016 году. Электрический квадрокоптер Ehang 184 мог поднять в небо одного пассажира весом до 100 кг и был предназначен для полетов на высоте 300-500 метров над землей. Для 23 минут полета его требовалось заряжать около двух часов.

© AP Photo / Kamran Jebreili
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Audi Pop.Up.Next, Geneva International Motor Show 2018 (cropped a photo)

В 2018 году внимание посетителей Женевского автосалона было приковано к совместной разработке автопроизводителя Audi, авиационной компании Airbus и дизайн-ателье ItalDesign Giugiaro. Концепт беспилотного летающего электромобиля Audi Pop.Up.Next представляет собой пассажирскую капсулу, которая может перемещаться и по земле, и по воздуху.

Беспилотный летающий электромобиль Audi Pop.Up.Next
9 из 10

В 2018 году внимание посетителей Женевского автосалона было приковано к совместной разработке автопроизводителя Audi, авиационной компании Airbus и дизайн-ателье ItalDesign Giugiaro. Концепт беспилотного летающего электромобиля Audi Pop.Up.Next представляет собой пассажирскую капсулу, которая может перемещаться и по земле, и по воздуху.

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Audi Pop.Up.Next, Geneva International Motor Show 2018 (cropped a photo)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Мы хотим, чтобы летающие машины, дроны-такси, были доступны для каждого, это не самолет, а доступный практически для любого жителя вид транспорта", — рассказал гендиректор стартапа "Ховер", чья разработка на днях прошла испытание в "Лужниках".

Испытание дрона-такси в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса Лужники в Москве
10 из 10

"Мы хотим, чтобы летающие машины, дроны-такси, были доступны для каждого, это не самолет, а доступный практически для любого жителя вид транспорта", — рассказал гендиректор стартапа "Ховер", чья разработка на днях прошла испытание в "Лужниках".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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