К облакам на такси: история летающих автомобилей
Пассажирский дрон, который работает на аккумуляторной электрической батарее и может поднять в воздух двух человек, разработала компания — участник Московского инновационного кластера. Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью. Аппарат по размерам — пять метров на 1,6 — сопоставим с автомобилем. Он может взлетать на высоту 150 метров развивать скорость 200 километров в час, садиться на парковочное место, маневрировать на стоянке и заезжать в гараж. Инженеры убеждены, что он отлично подходит для мегаполиса.
Пассажирский дрон, который работает на аккумуляторной электрической батарее и может поднять в воздух двух человек, разработала компания — участник Московского инновационного кластера. Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью. Аппарат по размерам — пять метров на 1,6 — сопоставим с автомобилем. Он может взлетать на высоту 150 метров развивать скорость 200 километров в час, садиться на парковочное место, маневрировать на стоянке и заезжать в гараж. Инженеры убеждены, что он отлично подходит для мегаполиса.
Это сегодня нет ничего особенного в том, что по небу летит автомобиль. Другое дело первая половина XX века, тогда это была фантастика. В 1940-е компания Convair создала гибрид самолета и машины. Получился аэрокар с фюзеляжем на крыше и авиадвигателем. Прототип Convair Model впервые поднялся в небо летом 1946 года и провел в воздухе целый час. Проекту дали зеленый свет. Через год появился Convair Model 118, который предполагалось запустить в производство. Однако при первом же полете аппарат потерпел крушение. Очень скоро все работы над программой прекратились.
Это сегодня нет ничего особенного в том, что по небу летит автомобиль. Другое дело первая половина XX века, тогда это была фантастика. В 1940-е компания Convair создала гибрид самолета и машины. Получился аэрокар с фюзеляжем на крыше и авиадвигателем. Прототип Convair Model впервые поднялся в небо летом 1946 года и провел в воздухе целый час. Проекту дали зеленый свет. Через год появился Convair Model 118, который предполагалось запустить в производство. Однако при первом же полете аппарат потерпел крушение. Очень скоро все работы над программой прекратились.
В 2018 году компания из Нидерландов PAL-V International привезла на Женевский автосалон первый в мире серийный летающий автомобиль. Он представляет собой гибрид машины и гидроплана с особенностями мотоцикла из-за трехколесной компоновки. Создатели аппарата считают, что такая конструкция позволяет сделать аэрокар компактным, а значит, простым в использовании.
В 2018 году компания из Нидерландов PAL-V International привезла на Женевский автосалон первый в мире серийный летающий автомобиль. Он представляет собой гибрид машины и гидроплана с особенностями мотоцикла из-за трехколесной компоновки. Создатели аппарата считают, что такая конструкция позволяет сделать аэрокар компактным, а значит, простым в использовании.
Компания e-volo из Германии в 2011 году построила электрический летающий автомобиль VC1, больше похожий на вертолет. В том же году одноместный прототип совершил первый пилотируемый полет. Устройство, способное развивать скорость 100 км в час и проводить в небе до часа, управлялось с помощью джойстика. На основе этого аппарата e-volo построила двухместный VC 200, оснащенный 18 двигателями, и собирается запустить его в серийное производство.
Компания e-volo из Германии в 2011 году построила электрический летающий автомобиль VC1, больше похожий на вертолет. В том же году одноместный прототип совершил первый пилотируемый полет. Устройство, способное развивать скорость 100 км в час и проводить в небе до часа, управлялось с помощью джойстика. На основе этого аппарата e-volo построила двухместный VC 200, оснащенный 18 двигателями, и собирается запустить его в серийное производство.
Производитель вертолетов Bell обратил внимание на растущий интерес к летающим такси и в 2019 году представил на выставке CES tech show концепт Bell Nexus — идеального, по мнению его создателей, транспортного средства для воздушных перевозок. Аэрокар способен принять на борт до пяти пассажиров и перенести их на расстояние до 100 километров на скорости более 200 километров в час.
Производитель вертолетов Bell обратил внимание на растущий интерес к летающим такси и в 2019 году представил на выставке CES tech show концепт Bell Nexus — идеального, по мнению его создателей, транспортного средства для воздушных перевозок. Аэрокар способен принять на борт до пяти пассажиров и перенести их на расстояние до 100 километров на скорости более 200 километров в час.
Одномоторный Waterman Aerobile в 1930-е был, наверное, самым необычным самолетом: он умел передвигаться по автотрассе. И пусть разработанный в 1937-м Arrowplane (который позже стали называть Aerobile) оснастили двигателем всего в 100 "лошадей", а на приборной панели закрепили компас, это был прорыв в инженерной мысли.
Одномоторный Waterman Aerobile в 1930-е был, наверное, самым необычным самолетом: он умел передвигаться по автотрассе. И пусть разработанный в 1937-м Arrowplane (который позже стали называть Aerobile) оснастили двигателем всего в 100 "лошадей", а на приборной панели закрепили компас, это был прорыв в инженерной мысли.
Словацкая компания AeroMobil создает свое летающее авто более двух десятков лет и на этом пути пережила немало трудностей, в том числе аварию во время испытаний. Транспортное средство со складывающимися крыльями, которое сможет разгоняться в воздухе до 200 километров в час, планировали выпустить в 2018 году, но перенесли на 2020-й, а позже и на 2023 год.
Словацкая компания AeroMobil создает свое летающее авто более двух десятков лет и на этом пути пережила немало трудностей, в том числе аварию во время испытаний. Транспортное средство со складывающимися крыльями, которое сможет разгоняться в воздухе до 200 километров в час, планировали выпустить в 2018 году, но перенесли на 2020-й, а позже и на 2023 год.
Китайская компания EHang представила беспилотный аппарат для перевозки пассажиров на выставке CES в Лас-Вегасе в 2016 году. Электрический квадрокоптер Ehang 184 мог поднять в небо одного пассажира весом до 100 кг и был предназначен для полетов на высоте 300-500 метров над землей. Для 23 минут полета его требовалось заряжать около двух часов.
Китайская компания EHang представила беспилотный аппарат для перевозки пассажиров на выставке CES в Лас-Вегасе в 2016 году. Электрический квадрокоптер Ehang 184 мог поднять в небо одного пассажира весом до 100 кг и был предназначен для полетов на высоте 300-500 метров над землей. Для 23 минут полета его требовалось заряжать около двух часов.
В 2018 году внимание посетителей Женевского автосалона было приковано к совместной разработке автопроизводителя Audi, авиационной компании Airbus и дизайн-ателье ItalDesign Giugiaro. Концепт беспилотного летающего электромобиля Audi Pop.Up.Next представляет собой пассажирскую капсулу, которая может перемещаться и по земле, и по воздуху.
В 2018 году внимание посетителей Женевского автосалона было приковано к совместной разработке автопроизводителя Audi, авиационной компании Airbus и дизайн-ателье ItalDesign Giugiaro. Концепт беспилотного летающего электромобиля Audi Pop.Up.Next представляет собой пассажирскую капсулу, которая может перемещаться и по земле, и по воздуху.
"Мы хотим, чтобы летающие машины, дроны-такси, были доступны для каждого, это не самолет, а доступный практически для любого жителя вид транспорта", — рассказал гендиректор стартапа "Ховер", чья разработка на днях прошла испытание в "Лужниках".
"Мы хотим, чтобы летающие машины, дроны-такси, были доступны для каждого, это не самолет, а доступный практически для любого жителя вид транспорта", — рассказал гендиректор стартапа "Ховер", чья разработка на днях прошла испытание в "Лужниках".