https://ria.ru/20210126/dollar-1594702962.html

Доллару предрекли обвал

Доллару предрекли обвал

Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T20:47

2021-01-26T20:47

2021-01-26T22:10

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты."Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — написал он в статье для Bloomberg.Он также назвал три основные причины, которые, по его мнению, способствуют обвалу доллара:По мнению автора материала, положение валюты также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию предложить еще один значительный пакет экономической помощи."Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", — резюмировал он.Кроме того, в настоящее время, по словам эксперта, американская экономика крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210126/podvokh-1594563629.html

https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, динамика курсов валют, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, евро, доллар, экономика