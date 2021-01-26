https://ria.ru/20210126/dollar-1594702962.html
Доллару предрекли обвал
Доллару предрекли обвал
Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T20:47
2021-01-26T20:47
2021-01-26T22:10
коронавирус covid-19
динамика курсов валют
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
евро
доллар
экономика
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты."Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — написал он в статье для Bloomberg.Он также назвал три основные причины, которые, по его мнению, способствуют обвалу доллара:По мнению автора материала, положение валюты также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию предложить еще один значительный пакет экономической помощи."Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", — резюмировал он.Кроме того, в настоящее время, по словам эксперта, американская экономика крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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коронавирус covid-19, динамика курсов валют, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, евро, доллар, экономика
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара
на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты.
"Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — написал он в статье для Bloomberg
.
Он также назвал три основные причины, которые, по его мнению, способствуют обвалу доллара:
—резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе Соединенных Штатов;
—рост котировок евро;
—нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.
По мнению автора материала, положение валюты также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию предложить еще один значительный пакет экономической помощи.
"Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", — резюмировал он.
Кроме того, в настоящее время, по словам эксперта, американская экономика крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>