Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/dollar-1594702962.html
Доллару предрекли обвал
Доллару предрекли обвал
Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T20:47
2021-01-26T22:10
коронавирус covid-19
динамика курсов валют
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
евро
доллар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150083/07/1500830741_0:339:4684:2974_1920x0_80_0_0_00589562830e77ea901899d88b2857b4.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты."Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — написал он в статье для Bloomberg.Он также назвал три основные причины, которые, по его мнению, способствуют обвалу доллара:По мнению автора материала, положение валюты также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию предложить еще один значительный пакет экономической помощи."Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", — резюмировал он.Кроме того, в настоящее время, по словам эксперта, американская экономика крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210126/podvokh-1594563629.html
https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150083/07/1500830741_135:0:4551:3312_1920x0_80_0_0_6d2ae1b5521adf390fda89a5d184c801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, динамика курсов валют, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, евро, доллар, экономика

Доллару предрекли обвал

20:47 26.01.2021 (обновлено: 22:10 26.01.2021)
 
© AP Photo / Amr NabilМужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта
Мужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Amr Nabil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и заявил, что уверен в дальнейшем ослаблении валюты.
"Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — написал он в статье для Bloomberg.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 02:12
Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
Он также назвал три основные причины, которые, по его мнению, способствуют обвалу доллара:
  • резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе Соединенных Штатов;
  • рост котировок евро;
  • нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.
По мнению автора материала, положение валюты также осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нынешние условия, как отмечает экономист, вынуждают администрацию предложить еще один значительный пакет экономической помощи.
"Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений", — резюмировал он.
Кроме того, в настоящее время, по словам эксперта, американская экономика крайне зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
В новом составе: Минфин США готов обрушить доллар
 
Коронавирус COVID-19Динамика курсов валютФедеральная резервная система СШАДжо БайденСШАевродолларЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния